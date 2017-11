Zima se je na Novi Zelandiji v zadnjem stoletju skrajšala za en mesec

Rezultati podobni tudi v ZDA

Raziskave Nacionalnega inštituta Nove Zelandije so pokazale, da se je zima v tej otoški državi v jugozahodnem Tihem oceanu v zadnjih stotih letih skrajšala za en mesec.

Vreme z zelo nizkimi temperaturami, snegom in zmrzaljo se začne precej pozneje v letu in se obenem tudi konča prej. Na inštitutu so raziskali zapise, da bi ugotovili, ali se na Novi Zelandiji prav tako krajša obdobje zimskega vremena, kar je opaženo v drugih delih sveta, piše Guardian. Zima se na Novi Zelandiji začne na začetku junija in traja skupaj 92 dni do 31. avgusta.

Brett Mullan z omenjenega inštituta je opredelil zimski dan kot tisti, v katerem je povprečna dnevna temperatura nižja kot 9 stopinj Celzija. Pregledal je temperature med letoma 1909 in 1938 ter med letoma 1987 in 2016. Ugotovil je, da je bilo v prvem obdobju povprečno sto zimskih dni na leto, medtem ko je bilo takih dni v drugem obdobju v povprečju le 70. Zima se enakomerno pozneje začenja in tudi prej končuje.

Študija je pokazala, da se čas zimskih dni, kot jih je glede na povprečno temperature opredelil, od leta do leta tudi razlikuje. Lani je bila zima omejena na julija in avgust, ko je bil junij nenavadno topel, medtem pa je bilo letos obratno in je bilo topleje avgusta. Hkrati se je zmanjšalo tudi število zmrzali v zimskih mesecih.

Mullan je dejal, da je pričakoval izsledke, ki bodo pokazali, da se zima na Novi Zelandiji krajša, vendar ga je presenetilo, da gre za poln mesec in da so izsledki tako rekoč enaki kot v ZDA. Pravi, da ima to različne posledice, kot je na primer tudi na pridelava kivija, saj na severu države postaja pretoplo in se zdaj proizvodnja premika proti jugu.

"Zimski čas je zelo pomemben za kmete, saj ubija škodljivce. Če ostane pretoplo, imamo škodljivce vse leto. So pa tudi koristi. Če so temperature višje, pridelki hitreje zorijo, vendar se je naravni sistem navadil, da živi z zimskimi razmerami, in to je zelo pomembno," je povedal Mullan in dodal, da se bo novozelandska temperatura še višala in zima še naprej krajšala. Nova vlada se je na Novi Zelandiji medtem zavezala k spopadanju s podnebnimi spremembami.

Podobne so bile raziskave ameriških znanstvenikov, ki so pred kratkim objavili, da so se v ZDA prav tako zime v zadnjih stotih letih skrajšale za več kot en mesec. Prve zmrzali se pojavijo v državi pozneje kot so se pred stotimi leti, so ugotovili glede na podatke s 700 vremenskih postaj v ZDA. To se je začelo dogajati okoli leta 1980. Prve zmrzali so se med letoma 1971 in 1980 pojavile teden prej, kot so se v zadnjih desetih letih. Na splošno je bila zima v ZDA v letu 2016 mesec dni krajša, kot je bila leta 1916.

