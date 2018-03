Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prvi pomladni dan, za razliko od lani, ko so temperature ponekod segle do 20 stopinj, ne bo pomladen. Foto: BoBo Sorodne novice Sneg pobelil tudi obalna mesta Dodaj v

Zimski začetek koledarske pomladi

Močna burja na Primorskem

20. marec 2018 ob 08:58,

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 09:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z enakonočjem se na severni polobli začenja koledarska pomlad. Sonce je ob enakonočju nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem, nato bodo dnevi daljši od noči.

Prvi pomladni dan se za razliko od lani, ko so temperature ponekod segle do 20 stopinj, ne bo pomladen. Sicer pa se je na podoben način 1. marca zimsko začela že meteorološka pomlad.

Po manjši snežni pošiljki v minulih dneh se obeta suho vreme z jutranjimi temperaturami pod lediščem in najvišjimi dnevnimi med 0 in 4 stopinjami Celzija. Hladno vreme se obeta še vsaj do četrtka, v sredo zjutraj pa zlasti v južni Sloveniji lahko pričakujejo še kakšno snežinko.

Burja na Primorskem

Agencija za okolje opozarja, da se bo burja na Primorskem v torek zvečer znova krepila. Najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih mestih od torka zvečer do četrtka zjutraj presegli 100 km/h. V četrtek bo burja slabela, v petek pa ponehala.

G. C.