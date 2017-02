Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V San Felipeju v Mehiki imajo tudi kip posvečen t. i. vaquiti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Živih je le še 30 primerkov kalifornijske pliskavke

Naravovarstveniki poskušajo najti rešitev

2. februar 2017 ob 12:59

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO/STA

Kalifornijski pliskavki grozi izumrtje, so v sredo opozorili znanstveniki. Kljub omejevanju uporabe nevarnih nezakonitih ribiških mrež jih je ostalo le še 30.

"Že tako obupne razmere so se še poslabšale, kljub obstoječim ukrepom za ohranitev vrste in trenutnim prizadevanjem, da se ukrepi uveljavljajo," je v poročilu zapisal mednarodni odbor za ohranitev pliskavke (CIRVA).

Če se ne bo ohranila prepoved uporabe določenih ribiških mrež in se ta ne bo dejavno uveljavljala, bo po trenutnih kazalnikih sodeč, pliskavka izumrla do leta 2022. V tako imenovanih stoječih ribiških mrežah, ki delujejo kot zid, je do zdaj poginilo največ pliskavk. Konec leta 2015 jih je tako v naravi živelo 60, leto prej 100 in leta 2012 200 primerkov te vrste.

Med načrti za ohranitev kalifornijskih pliskavk je, da jih ujamejo in izpustijo v nadzorovanem območju v Kalifornijskem zalivu, kjer je ta vrsta domača. Vendar se z načrtom ne strinjajo niti pri CIRVA, saj ni jasno, ali jih lahko varno ujamejo in kako se bodo obnašale v tem rezervatu.

Kalifornijske pliskavke so najmanjša vrsta kitov, ki je eden od redov sesalcev. V dolžino merijo do 140 centimetrov, težke so okoli 50 kilogramov. Je sive barve, pri čemer je hrbet temnejši kot trebuh.

A. Č.