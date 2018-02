Ameriški veleposlanik o arbitražnem sporu: "ZDA so v sporu nevtralne"

Pogovor predsednika DZ-ja Milana Brgleza in ameriškega veleposlanika v Sloveniji Brenta Hartleyja

13. februar 2018 ob 15:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Med temami pogovora predsednika DZ-ja Milana Brgleza in ameriškega veleposlanika v Sloveniji Brenta Hartleyja sta bili tudi vprašanje priznanja Palestine in arbitraža.

Ameriški veleposlanik Brent Hartley je po srečanju poudaril, da ameriško stališče do arbitražne odločbe ostaja nespremenjeno. "ZDA so v sporu nevtralne in se ne postavljajo na nobeno stran, spodbujajo pa državi, da poiščeta rešitev spora," je dejal in dodal, da so bili pogovori, ki jih je imel o tem prejšnji teden v Washingtonu državni sekretar na MZZ-ju Andrej Logar, zelo koristni.

Poudaril je tudi, da je Washington zavezan dobrim odnosom z obema zaveznicama v Natu, rešitev spora pa bo po njegovih besedah dobra ne samo za dvostranske odnose med Slovenijo in Hrvaško, temveč bo primer za reševanje odprtih vprašanj na Zahodnem Balkanu.

Predsednik DZ-ja Milan Brglez je k temu dodal, da bi si Slovenija želela jasnejše ameriške podpore stališču, da je vladavina tista prava osnova, na kateri se rešujejo spori v mednarodni skupnosti.

Mirna rešitev spora na Bližnjem vzhodu

Brglez in Hartley sta govorila tudi o načrtovanem slovenskem priznanju Palestine in se strinjala, da je strateški cilj isti, to je mirna rešitev spora na Bližnjem vzhodu. Brglez je dodal, da se najverjetneje taktično ne strinjata v celoti glede samega priznanja in tega, kako ustrezno bi priznanje bilo, da do tega cilja pridemo.

Ameriški veleposlanik je povedal, da se je želel na srečanju z Brglezom prepričati, da je ameriško stališče v času, ko se slovenska vlada loteva priznanja, jasno. Dodal je, da v ZDA obstaja zaskrbljenost zaradi možnosti priznanja Palestine posameznih držav.

Brglez je pojasnil, da je slovensko stališče jasno že dalj časa. Za Slovenijo namreč ni vprašanje priznanje ali ne, temveč kdaj, so pa znotraj tega vedno mogoči "taktični premisleki, odvisno tudi od kompozicije vladajoče garniture".

G. C.