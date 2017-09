Angelca Likovič vložila podpise za predsedniško kandidaturo

Svojo volilno kampanjo je označila za skromno

25. september 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Angelca Likovič je na Državno volilno komisijo vložila okoli 3200 zbranih podpisov podpore svoji predsedniški kandidaturi in postala uradna kandidatka za predsedniške volitve. "Živeti moramo bolj pravično in v večjem medsebojne razumevanju," poudarja.

V marsičem bi delala drugače kot zdajšnji predsednik Borut Pahor, pravi kandidatka zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine in napoveduje, da bo sledila življenju in delu na področju celotne Slovenije ter se zavzemala za večjo rodnost, za pomoč mladim pri zaposlitvi in pri stanovanjskih težavah, za kmete, invalide in osamljene.

Svojo volilno kampanjo je označila za skromno, saj bodo zanjo namenili okoli 15.000 evrov. Predsednik stranke Aleš Primc je poudaril, da Likovičeva dosledno spoštuje pravico vsakega otroka do življenja, spoštuje materinstvo in očetovstvo ter 10 božjih zapovedi, ob tem pa se zavzema za to, da delavci v trgovinah ne bi delali ob nedeljah. Zato po mnenju Primca v primeri s preostalimi kandidati prinaša resnično spremembo.

"Odločilo se bo ljudstvo, ki si v Sloveniji želi spremembe," je poudarila Angelca Likovič in dodala, da bo z odprtimi rokami sprejela kakršen koli rezultat, ki ga bo dosegla na volitvah, saj je to glas ljudstva.

A. S.