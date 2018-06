Anketa Mediane za RTV SLO: SDS-u se obeta zmaga, Levica prehitela SD

Številnim strankam pred volitvami pada podpora

1. junij 2018 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Še zadnja javnomnenjska raziskava pred volitvami, ki jo je za RTV Slovenija izvedla Mediana, tudi tokrat izkazuje največjo podporo med volivci SDS-a, ki bi ga volilo 16,5 odstotka vprašanih. Z 8,3 odstotka mu sledita Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Levica s 6,9 odstotka. Petina sodelujočih je še vedno neodločenih.

V parlament pa bi se prebili še SD (5,6 odstotka), ki ga je tokrat prvič prehitela Levica, NSi (4,6 odstotka), SMC (4,4 odstotka) in SNS (4,1 odstotka), blizu parlamentarnega praga pa sta še DeSUS (3,8 odstotka) in Stranka Alenke Bratušek (3,2 odstotka).

Več kot odstotek glasov pa bi dosegli še Piratska stranka (2,1 odstotka), SLS (1,5 odstotka) ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (1,2 odstotka). Preostale stranke pa bi podprlo manj kot odstotek vprašanih.

Petina sodelujočih v anketi (20,7 odstotka) še ne ve, koga bi volila, 2,5 odstotka pa jih ni želelo odgovarjati. Nobene stranke ne bi volilo 9,2 odstotka anketirancev.

Devet strank v DZ-ju?

Med volivci, ki so izrazili prepričanje, da se bodo volitev verjetno udeležili, ima SDS še veliko večjo podporo, saj bi dobil 23 odstotkov glasov. Na drugem mestu je Lista Marjana Šarca, ki bi dobila 9,2 odstotka glasov. Na tretjem mestu je Levica s 7,1 odstotka glasov, s 6,8 odstotka glasov pa ji sledita SD in SMC. Več kot štiri odstotke glasov, kolikor znaša parlamentarni prag, pa bi dobili še NSi (5,5 odstotka), Stranka Alenke Bratušek (4,9 odstotka), DeSUS (4,1 odstotka) in SNS (4 odstotke).

V javnomnenjski raziskavi, ki jo je za RTV Slovenija izvedla Mediana in je potekala med 26. in 31. majem, je sodelovalo 1.037 anketirancev.

G. C.