Bob leta 2017 Srečku Cehnarju, poveljniku enot TO pri obrambi Šentilja

Lani prepričal zdravnik Husam Franjo naji

20. januar 2018 ob 21:29

Maribor - MMC RTV SLO

Večerov Bob leta 2017 za najboljšo izjavo je prejel Srečko Cehnar, poveljnik enot TO pri obrambi Šentilja za izjavo "Soborci me sprašujejo, ali smo se borili za pravo stvar. Za domovino že, in če bi bilo treba, še stokrat. Ne pa za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov. Kako jih ni sram?"

Izbor Boba leta - po mnenju bralcev Večera in širše slovenske javnosti najboljše izjave, objavljene preteklo leto v Večeru - je potekal že 19. leto zapored. Od leta 1999, odkar Večer pripravlja akcijo, je zmagovalne izjave podalo še 18 Slovencev, med njimi nekateri javnosti zelo znani iz sveta umetnosti, kot so Vlado Kreslin, Polde Bibič, Matjaž Javšnik ali Peter Boštjančič, pa tudi iz sveta politike in družbe, kot so Janez Janša, Franc Rode ali Ciril Ribičič. Lani je nagrado prejel mariborski zdravniki Husam Franjo Naji za izjavo "Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo."

Letošnjo prireditev je povezoval igralec Jurij Drevenšek.

Letošnji finalisti so bili še:

Bojan Golčar, avtor fotoknjige o Mariboru: "Kdor še vedno misli, da je Maribor mesto, kjer se ustaviš samo, če ti poči guma na avtomobilu, mu že dolgo ni počila guma."

Marko Vezovišek, scenarist: "Danes Shakespearjevega klasičnega ogledala ne moremo več nastavljati. Kar je ostalo, je selfie, ki potrjuje lastno idealizirano sliko."

Svetlana Slapšak, antropologinja: "Treba se je več gibati med ljudmi in manj tekati med dresi ter iskati srečo v dragih fitnes centrih in med policami samopostrežnic. Kajti biti srečen in čim bolj butast je zahteva, ki nam jo postavlja politična kasta."

Dr. Darja Kerec, zgodovinarka: "V duhu domoljubja bi bilo prav - da vemo, kdo sta bila Trubar in Cankar ter da je pri osamosvojitvi sodelovalo veliko ljudi in da junija 1991 niso prišli trije ramboti in lastnoročno poskrbeli, da smo bili nato samostojni."

Andrej Velkavrh, meteorolog: "Če bi vsi ljudje na Zemlji živeli tako kot mi v zahodnem svetu, bi bilo verjetno kar hitro vsega konec. Tako pa nam vsi, ki živijo skromneje od nas, podaljšujejo iluzijo, da še kar gre in da bo še šlo."

Ninna Kozorog, zdravnica: "Bomo toliko časa hodili po robu, da bo celotna zdravstvena dejavnost centralizirana v večjih mestih, vsi odročni kraji pa bodo lahko zdravniške nasvete iskali v Gorskem zdravniku?"

Ddr. Matjaž Mulej, ekonomist, upokojeni profesor: "Je že tako: če naravo uniči narava, se temu reče katastrofa; če jo uniči človek, se temu reče razvoj."

Dr. Vladimir Prebilič, obramboslovec: "Grdo se sliši, a tako je. Temelj demokracije je aktiven državljan, ki tolče po vratih. A se ne zgodi nič, ker nihče ne tolče po vratih."

Marko Prezelj, alpinist: "Z virtualnim svetom so nas nategnili. Google earth, street view, vse vidimo. Ampak to je kot virtualni seks."

