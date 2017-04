Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 13 glasov Ocenite to novico! STA se je za komentar predsednika SDS-a obrnil na stranko, sicer pa je Janša že večkrat dejal, da je do zdaj že vse pojasnil, odreditev finančne preiskave pa je pospremil z izjavo, da je "nezakonita in neustavna". Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bodo Janši odvzeli za skoraj 400.000 evrov premoženja?

Finančna preiskava se je začela septembra leta 2013

19. april 2017 ob 21:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Specializirano državno tožilstvo naj bi po poročanju medijev na sodišče vložilo tožbo zoper predsednika SDS-a Janeza Janšo, s katero zahteva odvzem premoženja nezakonitega izvora. Po neuradnih podatkih gre za skoraj 400.000 evrov.

Na specializiranem tožilstvu so za Delo potrdili, da so vložili tožbo "zoper eno fizično osebo zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora", a po podatkih Dela ni nikakršnega dvoma, da je toženi prav predsednik SDS-a.

Vložitev tožbe je posledica finančne preiskave, v kateri je tožilstvo preverjalo premoženje Janeza Janše in povezanih oseb: njegove žene Urške Bačovnik Janša, brata Rajka Janše in sestrične Janševe žene Nataše Pajenk, ki je kot bančnica skrbela za bančne posle družine Janša.

Tožbo je tožilstvo vložilo le zoper Janšo, saj je očitno le pri njem ugotovilo razhajanje v premoženju, vrednost spornega predmeta pa je po podatkih tožilstva 395.388 evrov, čeprav so v finančni preiskavi ugotovili razliko med realnimi prihodki in dejansko porabo v vrednosti nekaj več kot pol milijona evrov, poročata Delo in POP TV. Katero premoženje natančno želi tožilstvo odvzeti s tožbo, še ni znano.

Finančna preiskava Janše in povezanih oseb se je začela septembra 2013 na podlagi pisne pobude, podatkov avstrijskega urada za preprečevanje pranja denarja in ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je Janši očitala za 210.000 evrov nepojasnjenega premoženja. Vrhovno sodišče je sicer poročilo KPK-ja naknadno odpravilo, ker Janša na osnutek poročila in ugotovitev ni mogel dati pripomb, s tem mu je bila kršena ena od ustavnih pravic. A je nato senat KPK-ja v drugi postavi postopek ponovil in ugotovil enako.

B. R.