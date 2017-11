Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 42 glasov Ocenite to novico! Bojan Dobovšek je po izvolitvi poudaril, da stranka presega klasične delitve, da se bo borila proti korupciji in končala tranzicijo. Foto: BoBo Na ustanovnem kongresu stranke Dobra država se je zbralo okoli 150 udeležencev, ki so napolnili dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki. Foto: BoBo Nadzor finančnih tokov, ureditev proračuna, zeleno gospodarstvo in domoljubje je Dobovšek naštel med pomembnimi točkami programa nove stranke. Foto: BoBo VIDEO Ustanovitveni kongres Dob... Sorodne novice Bojan Dobovšek ustanavlja novo stranko Dodaj v

Dobovšek: "Slovenijo lahko popeljemo v prvo ligo evropskih držav

Na Vrhniki so ustanovili stranko Dobra država

18. november 2017 ob 12:22,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 13:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ustanovnem kongresu na Vrhniki so ustanovili stranko Dobra država. Za predsednika so po pričakovanju izvolili poslanca Bojana Dobovška.

Poslanec DZ-ja Bojan Dobovšek je po izvolitvi poudaril, da stranka presega klasične delitve, da se bo borila proti korupciji in končala tranzicijo. "Slovenijo lahko popeljemo v prvo ligo evropskih držav," je dejal.

"Smo proti korupciji in neformalni ekonomiji, ustavili bomo finančne tokove, ki odtekajo v tujino," je po izvolitvi je še napovedal Dobovšek in poudaril, da so ustanovljeni na drugačni platformi kot SMC, v kateri je začel svojo politično pot, saj so stranko gradili od spodaj navzgor in je veliko ljudi sodelovalo pri programu. Ob tem je poudaril tudi gradnjo programa in delovanje stranke na lokalnem nivoju.

Stranka po njegovih trditvah po vzoru nekaterih v Evropi presega klasične politične delitve ter se zavzema za kakovost življenja ljudi.

Tranzicija ni bila nikoli končana

Tranzicija, ki se je začela leta 1991, po Dobovškovem mnenju ni bila nikoli končana in stare strukture še vedno obvladujejo Slovenijo, največja podjetja v državni lasti in finančne institucije. "To je treba presekati, in sicer z ljudmi, ki jih bomo kadrovali po kakovostnih načelih in imajo kariero, transparentno bomo tudi nadzorovali finance," je zagotovil Dobovšek, ki pa ne želi napovedati, na koliko odstotkov merijo na parlamentarnih volitvah. "Več kot bomo dosegli, lažje bomo uresničili svoj program," je dejal.

Predstavil je ekipo, ki bo sodelovala v stranki, nekateri posamezniki pa so spregovorili tudi danes na kongresu. Med njimi nekdanji veleposlanik Vojko Volk, ki je v nagovoru izpostavil pomen uvrščanja Slovenije v prvo ligo držav EU. "Želimo igrati v prvi, ne v drugi ligi," je poudaril.

Vidno vlogo na svojem področju v stranki bosta imela, kot kaže, tudi nekdanji minister za finance Zvonko Ivanušič in geograf ter sociolog Zoran Kus, sicer viden kot glavni pogajalec Slovenije za podnebne spremembe z ministrstva za okolje in prostor. Omeniti velja še Mirka Miklavčiča, ki je aktiven v Zvezi društev upokojencev Slovenije, vodil pa je tudi Združenje članov Vzajemne.

Dobovšek je v nagovoru še pojasnil, da ga ni strah, saj vedo, da jim lahko uspe, da zmorejo in znajo, spremembe pa so možne.

V Sloveniji prevladuje koristoljubje

Dobovšek je tudi ocenil, v Sloveniji prevladujeta koristoljubje in zasebna korist. Glavne ovire so po njegovem mnenju korupcija v najširšem pomenu, primeri neformalnih mrež in elitni dogovori, vplivi preko skupin, zloraba sile in strah. "Vi ste presegli strah in pokazali željo po spremembah," je nagovoril udeležence.

Ponovil je programska izhodišča, med katerimi so poleg borbe proti korupciji še medgeneracijsko sodelovanje, prizadevanje za položaj mladih in upokojencev ter zeleno gospodarstvo in domoljubje. Poleg delovanja institucij je izpostavil še aktivno državljanstvo in pomembno vlogo žvižgačev.

Po njegovem prepričanju morajo povrniti zaupanje ljudi na več področjih, med drugim tudi v zdravstvo in sodstvo. Pri prvem sta po njegovem mnenju pomembna kadrovanje kompetentnih ljudi in upravljanje institucij, pri sodstvu pa poleg kadrovanja tudi odločanje. "Mi to znamo, zmoremo in to bomo naredili. Vrnili dobro državo ljudem," je poudaril.

Dobre države ne zanima SMC

V izjavi po izvolitvi je Dobovšek še poudaril, da njegove stranke ne zanima delovanje s SMC-jem, ki jo je kmalu po volitvah 2014 zapustil, pač pa se Dobra država osredotoča le na svoj program in cilje, ki so si jih danes zadali. Tudi povezovali se bodo po njegovih navedbah s tistimi strankami, ki bodo programsko sorodne in s katerimi bodo lahko dosegli pomembne projekte za Slovenijo.

