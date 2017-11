Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Edini kandidat za vodenje stranke Dobra država je poslanec DZ-ja Bojan Dobovšek. Foto: BoBo Sorodne novice Bojan Dobovšek ustanavlja novo stranko Dodaj v

Dobovšek: "V Sloveniji mora zapihati nov veter in prepihati to Šentflorjansko dolino"

Na Vrhniki ustanavljajo stranko Dobra država

18. november 2017 ob 12:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na ustanovnem kongresu stranke Dobra država se je zbralo okoli 150 udeležencev, ki so napolnili dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki. Edini kandidat za vodenje stranke je poslanec DZ-ja Bojan Dobovšek.

"V Sloveniji je treba nekaj spremeniti, zapihati mora nov veter in prepihati to Šentflorjansko dolino," je uvodoma udeležence kongresa nagovoril Bojan Dobovšek in dodal, da je prvi korak ustanovitev stranke.

Dobovšek je kot osnovo programa stranke izpostavil svojo knjigo Peta veja oblasti, saj so na tej podlagi s pomočjo programskih skupin in mnenj, ki so jih zbirali po Sloveniji, snovali programske točke. Dokument je živ in se spreminja, je povedal in povabil k nadaljnjem sodelovanju pri nadgrajevanju dokumenta.

Dobra država je odgovor na ugrabljeno državo, ki se zdaj ne upravlja v dobro ljudi, je pojasnil Dobovšek in povedal, da je program analiziral težave. Med njimi so korupcija in finančni tokovi. Prav je, da postavimo pravno državo, je dejal in ocenil, da je slednja zdaj fluidna.

Poskrbeti je treba za mlade in upokojence

Nadzor finančnih tokov, ureditev proračuna, zeleno gospodarstvo in domoljubje je Dobovšek naštel pomembne točke programe. Poskrbeti je treba tudi za mlade in upokojence, je poudaril Dobovšek in kot eno bistvenih točk programa izpostavil zajezitev korupcije.

V stranko Dobra država, katere najvidnejša obraza sta Dobovšek in njegov strokovni sodelavec v DZ-ja Peter Jamnikar, naj bi se vključilo tudi nekaj sodelujočih pri snovanju SMC-ja pred nekaj leti.

Dobovšek je namreč svojo politično pot začel kot soustanovitelj SMC-ja, a jo je kmalu po izvolitvi v DZ zapustil s kritiko, da se je oddaljila od svojega poslanstva pred volitvami. Opozarjal je zlasti na problem kadrovanja in finančnih tokov.

Cilj nove stranke je upravljanje države v javnem interesu na temelju protikorupcijskega delovanja na vseh ravneh. Na kongresu so že potrdili ime stranke in njen logotip, ki bo stiliziran v obliki DD, barvi stranke pa sta modra in zelena.

Dobovšek sicer pred kongresom ni želel razkriti ekipe, ki bo sodelovala v stranki. Med udeleženci današnjega kongresa so sicer nekdanji veleposlanik Vojko Volk ter nekdanji minister za finance Zvonko Ivanušič in geograf ter sociolog Zoran Kus.

G. C.