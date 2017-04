Poudarki SV na vaji sodeluje z logističnim modulom Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Borut Pahor in Kolinda Grabar Kitarović sta si skupaj ogledala mednarodno vojaško vajo. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Dobro je imeti prijatelje povsod, zlasti pa pri sosedih"

Pahor in Grabar Kitarovičeva sta si ogledala vajo Ščit 17

11. april 2017 ob 13:08

Kamenjak - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Borut Pahor si je skupaj s hrvaško kolegico Kolindo Grabar-Kitarović ogledal mednarodno vojaško vajo Ščit 17, na kateri poleg 600 hrvaških vojakov sodeluje tudi 50 pripadnikov SV-ja.

"Iz izkušenj smo se naučili, da je dobro imeti prijatelje povsod po svetu, zlasti pa pri sosedih," je opozoril slovenski predsednik Borut Pahor. V nagovoru je še dejal, da niti Hrvaška niti Slovenija nista neposredno vojaško ogroženi in izpostavljeni v teh varnostno bolj zapletenih časih, ko smo jih poznali pred nekaj leti. Vendar sta kot članici EU in zveze Nato ter sosednji in prijateljski državi dolžni in odgovorni, da po svojih najboljših močeh pripravljata svoje oborožene sile in vse druge strukture nacionalne varnosti, da sebi in vsem zaveznicam v EU in Natu zagotovijo varnost, je poudaril.

Kot je nadaljeval, si vsi v Sloveniji in na Hrvaškem iskreno prizadevajo, da take okoliščine ne bi nikoli nastopile. "Toda tudi če ne bi nastopile tukaj pri nas in bi nastopile nekje pri naših prijateljih in zaveznikih, smo kot njihovi zavezniki dolžni biti ob pravem času na pravem mestu usposobljeni za skupno sodelovanje in zagotovitev varnosti. To je naša skupna odgovornost in naloga," je poudaril slovenski predsednik.

Po njegovem mnenju je vaja na Kamenjaku majhen, vendar pomemben korak v tej smeri, nenazadnje tudi za to, ker postaja tradicionalno, da na njej sodelujejo pripadniki hrvaške in slovenske vojske.

Prihod predsednikov obeh držav na vajo je politično sporočilo zavedanja pomena skupnega sodelovanja, ne samo vojaškega, temveč tudi političnega, gospodarskega, kulturnega in znanstvenega. "Smo dve sosednji državi in v veliki meri je od nas odvisno, kakšna bo kvaliteta tega sodelovanja in sosednja," je dejal Pahor.

SV na vaji sodeluje z logističnim modulom

Slovenska vojska na vaji sodeluje z logističnim modulom 670. logističnega polka, ki zagotavlja logistično podporo delovanju na terenu in bojno streljanje, ekipo vojaške zdravstvene enote in sestavljeno enoto zračne obrambe. Ta naj bi izvedla trenažno streljanje z lahkim prenosnim raketnim sistemom.

Na vaji, ki se je začela 2. aprila, končala pa se bo v sredo, so organizirali tudi skupno usposabljanje radarske ekipe slovenskih in hrvaških oboroženih sil na radarjih Žirafa. Nosilna enota Slovenske vojske na vaji je logistična brigada. Slovenski vojaki se vaje Ščit, ki jo njihovi hrvaški kolegi organizirajo že 23 let, udeležuje četrtič. Gre za najstarejšo vojaško vajo na Hrvaškem, ki je zaradi udeležbe slovenskih vojakov postala mednarodna in je zato uvrščena na seznam Natovih vaj.

T. K. B.