Državni svet v torek glasuje o vetu na zakon o športu

Sindikati menijo, da zakon krši pravice športnikov

2. junij 2017 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ker zakon o športu športnikom ne priznava iste delovnopravne zaščite kot drugim delavcem v podrejenem položaju, je skupina delojemalcev predlagala odložilni veto na omenjeni zakon.

"Nasprotujemo kakršnemu koli oženju ali celo izključevanju delovnopravne zaščite delavcev v podrejenem položaju, zato nasprotujemo sprejetemu zakonu o športu, ki športnikom in strokovnim sodelavcem ne prizna enake delovnopravne zaščite, kot to velja za druge delavce v podrejenem položaju," so v predlogu za veto opozorili predstavniki sindikatov v DS-ju, ki vladi, ki je zakon pripravila, očitajo izigravanje socialnega dialoga in oženje ustavnega koncepta pravne in socialne države.

Predstavniki sindikatov v DS-ju so prepričani, da je položaj zaposlenega športnika v kolektivnih športih v celoti primerljiv s položajem zaposlenega delavca v gospodarstvu ali javni upravi, kar zaposlenim športnikom zagotavlja isti položaj, kot to velja za vse druge primerljive delavce, vključno s pravico do socialne varnosti in pokojnine. Novi zakon pa prinaša bistveno drugačno ureditev položaja športnikov, so prepričani.

Pobudo za veto je državnemu svetu poslal predsednik sindikata športnikov Dejan Stefanović, ki je po sprejetju zakona v državnem zboru kot mogoč ukrep proti zakonu napovedal tudi ustavno presojo in celo zbiranje podpisov za začetek referendumskega postopka. Dodal je, da bodo o tem obvestili tudi Evropsko komisijo in Mednarodno organizacijo dela.

A. Č.