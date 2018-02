Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Zakon je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga (SMC), ki je uvodoma pojasnila, da predlog zakona vzpostavlja soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo Celja. Foto: DZ/Borut Peršolja Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je pojasnila, da se vlada zaveda problematike sanacije degradiranega okolja, a je treba k reševanju te problematike na območju celotne Slovenije, torej tudi na območju Celjske kotline, pristopiti sistematično z jasnimi končnimi cilji, metodologijami in postopki. Foto: DZ/Borut Peršolja Sorodne novice Sanacija odlagališča cinkarniških odpadkov bi se lahko začela v letu 2019

DZ: Poslanske skupine neenotne glede zakona o sanaciji Celjske kotline

Če bodo zakon poslanci sprejeli, bo denar morala zagotoviti država

16. februar 2018 ob 08:30,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 08:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Poslanci DZ-ja v nadaljevanju februarske seje razpravljajo o predlogih zakonov o sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline in o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanjega SFRJ-ja.

DZ je v nadaljevanju februarske seje obravnaval predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline. Poslanske skupine so neenotne v podpori predlagane zakonske rešitve.

Zakon je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga (SMC), ki je uvodoma pojasnila, da predlog zakona vzpostavlja soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo Celja.

Podrobneje so opisani splošni in specifični ukrepi za sanacijo, poudarek je na onesnaženi zemlji na otroških igriščih in spremljanju zdravstvenega stanja otrok.

Predlagani zakon je rezultat skoraj dveletnega dela, usklajevanj na terenu in bi po njenem mnenju lahko služil kot vzorčni primer reševanja takšnih okoljskih bremen po celotni Sloveniji. Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga zdaj problematizira, bi ga lahko vzel za podlago za svoje ukrepanje, za katerega trdi, da je potrebno, je dejala.

Sluga je tudi spomnila, da letos mineva pet let, odkar so izpolnjeni pogoji za sprejetje aktov za sanacijo Celjske kotline. Že avgusta 2013 je bil spisan odlok, ki je bil sicer oktobra istega leta spremenjen in ki je med drugim po vsebini služil kot podlaga za ta predlog zakona. A noben odlok ni dobil podpisa s strani pristojnega ministra.

Vlada se zaveda problematike, ampak…

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je medtem pojasnila, da se vlada zaveda problematike sanacije degradiranega okolja, a je treba k reševanju te problematike na območju celotne Slovenije, torej tudi na območju Celjske kotline, pristopiti sistematično z jasnimi končnimi cilji, metodologijami in postopki. Vlada nasprotuje sprejetju predlaganega zakona za posamični primer, saj tak pristop ruši veljavno sistemsko ureditev na področju sanacije degradiranega okolja.

Dodala je, da je ministrstvo v osnutku prenovljenega zakona o varstvu okolja, ki je že bil v javni obravnavi, vključilo tudi posebno poglavje o sanaciji v preteklosti onesnaženih območij. Novi zakon bo sistemsko podrobneje uredil ta vprašanja, zlasti odgovornost za onesnaženje, postopek določitve onesnaženega območja, prioritetni vrstni red sanacije in njeno izvedbo ter sistemske finančne vire.

Neenotne poslanske skupine

Poslanske skupine so neenotne v podpori predlaganemu zakonu, v razpravi je bilo slišati tudi kritike, da gre za še en predlog zakona, ki je bil v parlamentarno proceduro vložen nekaj mesecev pred volitvami.

Matjaž Nemec (SD) je dejal, da namenu in cilju predloga zakona težko nasprotujejo, a razumejo tudi pomisleke vlade glede sistematičnega pristopa. V poslanski skupini SD so prepričani, da potrebujemo trajnostno uravnotežen sonaravni razvoj, v luči iskanja takšnih rešitev tudi razumejo ta zakonski predlog.

V Levici bodo ta predlagani interventni zakon podprli, je pojasnil Franc Trček in spomnil, da že najmanj pet let mineva, odkar so bili izpolnjeni vsi pogoji za sprejetje aktov o okoljski sanaciji Celjske kotline.

Ker se problematika ne premakne iz zatečenega stanja, so v poslanski skupini SMC po pojasnilih Anite Koleša ocenili, da ni druge rešitve, kot da se področje uredi z zakonom. Predlog ima eden sam temeljni namen - da se po skoraj 30 letih začne izvajanje ukrepov za zmanjšanje posledic okoljske škode predvsem kot posledice dolgoletne metalurške dejavnosti.

Tudi v NSi-ju bodo predlog zakona po besedah Ive Dimic podprli, saj je v ustavi zapisano, da ima vsak pravico do zdravega življenjskega okolja. Žalosti jih, da se za to onesnaženje ve že vrsto let, onesnažene dele države pa da je treba primerno sanirati.

Poslanska skupina SDS-a bo situacijo proučila in se nato odločila o (ne)podpori zakonu. V poslanski skupini DeSUS pa ne bodo podprli predloga zakona, saj da je treba k reševanju problematike pristopiti sistemsko. Krovni zakon, torej zakon o varstvu okolja, namreč predstavlja podlago za sprejemanje odlokov po posameznih območjih največje obremenjenosti okolja. DZ bo o predlogu glasoval v torek.

DZ bo tudi prvič obravnaval predlog zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanjega SFRJ-ja v Sloveniji, ki predvideva ustanovitev urada za narodne skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije in njegovo financiranje.

G. C.