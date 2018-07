Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Poslanec Levice Franc Trček je na današnji seji DZ-ja od predsednika DZ-ja Mateja Tonina terjal opravičilo, saj naj bi z omenjanjem Boga kršil ustavno načelo ločenosti države in verskih skupnosti oziroma več členov ustave, ob tem pa tudi užalil celo vrsto ljudi. Moj govor je sestavni del svobode govora v tej državi, mu je odvrnil Tonin. Foto: BoBo Sorodne novice Prvi kolegij predsednika DZ-ja: Razdelili so si vodenje odborov V torek prva izredna seja novega sklica državnega zbora

DZ: Prva izredna seja nove sestave parlamenta

Ustanovitev treh začasnih odborov

3. julij 2018 ob 12:23,

zadnji poseg: 3. julij 2018 ob 13:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor se je sestal na prvi izredni seji, na kateri je ustanovil tri začasna parlamentarna delovna telesa, in sicer odbor za zunanjo politiko zaradi tožbe proti Hrvaški, odbor za zadeve EU-ja zaradi vključenosti DZ-ja v proces sprejemanja odločitev na ravni EU-ja in skupni odbor, ki bo lahko obravnaval druge nujne zadeve, na primer prvo novelo zakona o zdravniški službi.

Odbori bodo začasni, saj nameravajo, ko bodo jasni obrisi koalicije, na novo oblikovati delovna telesa in določiti vodstvene funkcije v njih. Za to imajo čas do 22. julija.

Na seji so ob ustanovitvi odborov tudi imenovali njihove predsednike in podpredsednike. V skladu z dogovorom vodij poslanskih skupin pri predsedniku DZ-ja Mateju Toninu je SDS zadržal vodenje mandatno-volilne komisije, LMŠ je prevzel skupni odbor, SD odbor za zunanjo politiko, SMC pa odbor za zadeve EU-ja.

Odbor za zunanjo politiko vodi Matjaž Nemec (SD), odbor za zadeve EU-ja Gregor Perič (SMC), skupni odbor pa Rudi Medved (LMŠ).

Poleg predsednikov so poslanci imenovali tudi podpredsednike novoustanovljenih odborov. Podpredsednika odbora za zadeve EU-ja sta postala Jernej Vrtovec (NSi) in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Podpredsednika odbora za zunanjo politiko sta Ivan Hršak (DeSUS) in Zmago Jelinčič (SNS), za podpredsednico skupnega odbora pa je DZ imenoval Violeto Tomić.

Poslanci so potrdili tudi spremembo v vodstvu mandatno-volilne komisije. Medtem ko na njenem čelu ostaja Jože Tanko (SDS), pa so za podpredsednika namesto Tine Heferle (LMŠ) imenovali poslanca SAB-ja Marka Bandellija.

