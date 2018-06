V torek prva izredna seja novega sklica državnega zbora

Določili bodo vodenje najnujnejših odborov

28. junij 2018 ob 16:29

Ljubjana - MMC RTV SLO, STA

Na seji bodo novi poslanci ustanovili ključne parlamentarne odbore. Predsednik DZ-ja Matej Tonin je pojasnil, da so si zelo pošteno in pravično razdelili vodenje odborov, predsedniška mesta so pripadla štirim največjim strankam, podpredsedniška pa drugim.

Poleg mandatno-volilne komisije, ki je bila že ustanovljena, se mudi z ustanovitvijo odbora za zunanjo politiko zaradi tožbe proti Hrvaški. Odbor za zadeve EU-ja potrebujemo zaradi vključenosti parlamenta v proces sprejemanja odločitev na ravni EU-ja in tu je še skupni odbor, na katerem bodo lahko obravnavali vse stvari.

Predsedniška mesta v omenjenih delovnih telesih so pripadla prvim štirim največjim strankam. Tako bo SDS zadržal vodenje mandatno-volilne komisije, LMŠ bo prevzel skupni odbor, SD odbor za zunanjo politiko, SMC pa odbor za zadeve EU-ja. Podpredsednik v skupnem odboru bo iz Levice, v odboru za zadeve EU-ja iz NSi-ja, v mandatno-volilni komisiji iz SAB-a, v odboru za zunanjo politiko iz DeSUS-a in iz SNS-a, predstavnika narodnih skupnosti pa bosta imela podpredsednika v odboru za zadeve EU-ja.

Kandidate za predsedniška in podpredsedniška mesta v omenjenih delovnih telesih bodo iz posameznih poslanskih skupin sporočili do ponedeljka do 12. ure, je pojasnil Tonin. Poudaril je, da bo od torka naprej parlament operativen, saj bo lahko obravnaval vse zadeve, ki prispejo.

Pred izredno sejo DZ-ja se bo v petek sešel tudi kolegij predsednika DZ-ja, na katerem pa Tonin ne pričakuje zapletov, saj so se o stvareh dogovorili na današnjem delovnem posvetu, je pojasnil v izjavi za medije.

Larisa Daugul