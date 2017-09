DZ: Razprava, kako zagotoviti enakopravnost v referendumski kampanji

Izredna seja DZ-ja

4. september 2017 ob 13:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci DZ-ja na izredni seji razpravljajo o predlogu priporočil vladi v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zagotavljanje enakosti položaja v referendumski kampanji, ki so jih pripravili v delu opozicije.

Zahtevo za sklic izredne seje so vložili poslanski skupini SDS in Nove Slovenije, dva nepovezana poslanca ter samostojni poslanec Andrej Čuš, na njej pa bodo poslanci obravnavali priporočila vladi v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zagotavljanje enakosti položaja v referendumski kampanji, pri njenem financiranju in za uravnoteženost možnosti predstavitve stališč.

Avtorji priporočil se zavzemajo, da DZ vladi predlaga, da ta nemudoma pripravi in določi besedilo novele zakona o volilni in referendumski kampanji ter ga po nujnem postopku posreduje DZ.

Predlagatelji so namreč prepričani, da je vlada s tem, ko si je iz proračuna zagotovila sredstva za financiranje kampanje pred referendumom o zakonu o drugem tiru v višini 97.000 evrov, v nepošteni prednosti pred drugimi organizatorji kampanje.

Za razpravo, ki jo bodo sklenili brez glasovanja, saj je predloge že zavrnil pristojni odbor DZ-ja za notranje zadeve, so predvideli skoraj sedem ur.

G. C.