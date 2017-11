Festival Naprej/Forward: odmevne domače medijske zgodbe in ugledni tuji gostje

Medijski festival tokrat poteka že šestič

16. november 2017 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Društvo novinarjev je s projekcijo dokumentarnega filma Srebrenica bosanskega novinarja Avda Avdiča odprlo letošnji medijski festival Naprej/Forward. Popoldanski program bodo zaznamovala predavanja novinarjev iz tujine in predstavitev domačih odmevnih novinarskih zgodb.

Preiskovalni novinar bosanskega spletnega medija Žurnal Avdo Avdić skozi pogovor s politiki, pričevalci in svojci žrtev razkriva, kako so si vojni izkupiček razdelili lokalni tajkuni in kako so donacije zlorabili nekateri politiki. Ves denar od vsaj pol milijarde mark predvsem tujih donacij je po pokolu v Srebrenici leta 1995 namreč pristal v napačnih rokah.

Četrtkov program, poimenovan Medijska bera, bodo zaznamovale domače medijske vsebine in projekti, ki so v preteklem letu izstopali iz povprečja. Tako bo svoje delo predstavil dopisnik RTV Slovenija z Balkana Boštjan Anžin, ki je od blizu spremljal begunsko krizo, nemška medijska fundacija Civis pa je njegov prispevek o nevzdržnih razmerah, v katerih je sredi zime v Beogradu živelo na stotine beguncev, uvrstila na drugo mesto.

Novinarska ekipa Vala 202 je v šestdelnem podcastu Siniševo delo predstavila raziskovalno zgodbo o 50-letnem delavcu iz Bosne in Hercegovine. S podcasti so opozarjali na tragične zgodbe številnih izkoriščenih delavcev iz držav nekdanje Jugoslavije. Prvi spletni časopis za otroke Časoris, ki predvsem učencem do šestega razreda pomaga razumeti svet in ga ustvarjajo novinarke, strokovnjakinji, učiteljica in ilustrator, pa tudi otroci, pa bo predstavila ustanoviteljica Sonja Merljak Zdovc.

Kot medijski partner pri projektu Event Registry, sistemu, ki zbira in analizira novice iz več kot 30.000 medijskih virov v 15 jezikih, sodeluje tudi Slovenska tiskovna agencija. Aplikacija s pomočjo umetne inteligence omogoča pregled trendov poročanja. Možnosti uporabe tega orodja bo predstavil vodja portala STAznanost Aljoša Rehar.

V ospredju tuji gostje

Osrednji del četrtkovega dogajanja pa bo namenjen tujim gostom. Športni novinar The Sunday Times David Walsh se bo spomnil, kako je pred leti pomagal razkrinkati dopinško afero kolesarja Lancea Armstronga. Delo novinarjev spletnega portala Žurnal, ki ga odlikujejo raziskovalne zgodbe in dokumentarni filmi ter igra ključno vlogo pri osveščanju javnosti o korupciji v Bosni in Hercegovini, bosta predstavila novinar Avdo Avdić in urednik Eldin Karić.

Obiskovalce festivala bosta nagovorila tudi novinarja katalonskega javnega radia Ricard Ustrell in Joan Botta, ki bosta govorila o prihodnosti javnega medija, ki mu grozi politični prevzem, in o tem, kako novinarji v obdobju napetih političnih razmer občutijo propagandno vojno. O novinarskem pokrivanju najpomembnejših dogodkov evropske politike in zapletenega sveta birokratskega EU-ja pa bo spregovoril novinar Ryan Heath, eden glavnih obrazov vodilnega evropskega medija Politico Europe. Na vprašanja, kako aktualne radijske novice narediti privlačne, zanimive in poslušljive, pa bo skušala odgovoriti Joanna Kakissis z ameriškega radia NPR in podcasta This American Life.

V petek bodo nato podelili še stanovske nagrade Čuvaj/Watchdog za letošnje leto.

T. K. B.