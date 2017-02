Greco: Znaten napredek Slovenije na področju boja proti korupciji

Več pozitivnih protikorupcijskih sprememb v pravosodju

15. februar 2017 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poročilo Skupine držav proti korupciji (Greco) pri Svetu Evrope razkriva, da je Slovenija je dosegla znaten napredek pri implementaciji priporočil za preprečevanje korupcije, tako v DZ-ju, v sodstvu in tožilstvu.

Skupina za boj proti korupciji Greco je organ Sveta Evrope, katerega namen je izboljšanje sposobnosti držav članic za boj proti korupciji, in sicer z ocenjevanjem položaja držav članic glede na protikorupcijske standarde. Skupina združuje 48 evropskih držav in ZDA.

Greco v poročilu, ki se nanaša na obdobje od oktobra 2015 in temelji na podatkih, ki jih je organizaciji posredovala slovenska vlada, ugotavlja, da stanje pri preprečevanju korupcije ni več v celoti nezadovoljivo.

Greco je ugotovil znaten napredek pri izvajanju priporočil, saj je uresničenih že 12 od njegovih 19 priporočil. Delno je bilo uresničenih še pet priporočil, medtem ko dve ostajata neuresničeni. Med neizvedenimi ukrepi izpostavlja, da Slovenija še ni preučila možnosti sprememb pri imenovanju sodnikov vrhovnega sodišča.

Stanje v DZ podobno kot lani

Na področju preprečevanja korupcije v DZ-ju je stanje povečini podobno kot v lanskem letu, ugotavlja Greco, ki opozarja, da ostaja neizpolnjeno priporočilo, naj se za poslance in državne svetnike imenuje poseben svetovalec, ki bi jih usmerjal in jim svetoval o zakonskih dolžnostih s področja etike.

Greco tudi opozarja, da je vzpostavitev etičnega kodeksa še vedno v povojih. V DS-ju je bila ustanovljena delovna skupina, toda pisanje kodeksa se še ni začelo. Aktivnosti na tem področju pogreša tudi med poslanci DZ-ja. Prav tako Greco obžaluje, da še ni bila ocenjena učinkovitost izvajanja pravil o stikih poslancev DZ-ja in državnih svetnikov z lobisti.

Pozitivne spremembe v pravosodju

Na področju preprečevanja korupcije med sodniki in tožilci Greco ugotavlja več pozitivnih sprememb. Z delom je začela komisija za etiko in integriteto. Prav tako Greco pozdravlja sprejetje usmeritev za sodnike in tožilce s področja nasprotja interesov.

V zvezi s prehajanjem sodnikov v zasebni sektor so slovenske oblasti Greco obvestile, da se je v zadnjih 10 letih le 16 nekdanjih sodnikov registriralo za odvetnike. Ne gre torej za visoko število, še zanje pa veljajo varovalke proti nasprotju interesov.

Greco je zadovoljen tudi z vzpostavitvijo pravilnika o odkrivanju in obvladovanju korupcijskih tveganj ter z usposabljanjem sodnikov in tožilcev s področja etike in integritete. Sredstva za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije se niso zmanjšala, a tudi ne posebej povečala, ugotavlja v poročilu.

Na drugi strani je Greco kritičen, ker Slovenija še ni preučila možnosti revizije postopka imenovanja sodnikov vrhovnega sodišča, da bi se zmanjšala možnost političnega vpliva. Prav tako še ni bil vzpostavljen kodeks poklicne etike s pojasnili. Kljub ukrepom za krepitev prepoznavnosti urada generalnega državnega tožilstva še ni bila vzpostavljena strategija komuniciranja z javnostjo.

G. C.