Grem volit!: Mladi izzvali predsedniške kandidate

Spraševali so mladi, odgovarjali so kandidati

17. oktober 2017 ob 17:27,

zadnji poseg: 17. oktober 2017 ob 22:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

MMC-jev projekt Grem volit! je na vrhuncu, mladi, ki so v njem sodelovali, pa so se nocoj v živo pogovorili s tistimi, ki si želijo voditi državo.

Devet mladih je tako dobilo priložnost, da predsedniškim kandidatom zastavijo vsa vprašanja, na katera med volilno kampanjo niso dobili odgovora.

Z vsakim kandidatom v studiu - Romano Tomc, Borutom Pahorjem, Suzano Laro Krause, Angelco Likovič, Marjanom Šarcem, Ljudmilo Novak ter Borisom Popovičem in Majo Makovec Brenčič - so se pogovarjali 10 minut, predsedniški kandidat Andrej Šiško pa se je zaradi neodložljivih obveznosti opravičil.

Lara, Jure, Eva, Tilen, Špela, Lev, Tjaša, Suzana in Andraž so osmerico kandidatov za predsednika države povprašali o vsem, kar v zvezi s politiko, političnim odločanjem in "obnašanjem" zanima mlade.

Soočenje malo drugače

Za razliko od običajnih predvolilnih in predreferendumskih soočenj, ki smo jih vajeni in na katerih vsi sodelujoči odgovarjajo na iste tematske sklope, so mladi nocoj vsakemu kandidatu zastavili različna vprašanja in tako zajeli številna področja - od vrednot, obveznega služenja vojaškega roka, bega možganov do priložnosti za svojo generacijo.

Pred mlade je najprej stopila Romana Tomc. Glede najbolj perečih problemov, ki pestijo mlade, kot je na primer (ne)zaposlovanje in posledično odhajanje v tujino, je dejala, da verjame, da imamo v Sloveniji veliko uspešnih podjetij in podjetnikov - in takih potrebujemo še več, ne da bi država z davki nižala njihovo konkurenčnost. O rešitvah za največje stiske mladih je zdajšnji predsednik in vnovični kandidat Borut Pahor sicer spomnil, da te niso v pristojnosti predsednika republike, ampak vlade. Prepričan pa je, da je zanje v okviru svojih zmožnosti storil veliko.

Da nikakor ne želi, da bi mladi odhajali v tujino, je poudarila tudi Angelca Likovič, meni, da ima predsednik veliko moč in rešitev vidi v sestankih na različnih ravneh za strategijo za pomoč mladim.

Suzana Lara Krause je menila, da je skrajni čas, da se mladi vključijo v politiko - takrat se bo po njenem mnenju marskikaj spremenilo - da bo manj govorjenja in več delanja. Tako meni tudi Marjan Šarec, ki bi prav s svojim zgledom poskrbel, da bi v politiko stopilo še več mladih. "Ne govorite samo, da so vse stranke zanič, storite kaj," jim je dejal.

Ena od predvolilnih obljub Ljudmile Novak je odbor za prihodnost, ki ne bi razmišljal samo o trenutni zakonodaji, ampak tudi o viziji države in prav mladi bi morali imeti po njenem mnenju v teh pogovorih pomembno vlogo. Boris Popovič med vrednote, ki bi jih moral imeti predsednik, našteva podjetnost, sposobnost in vizionarstvo.

Kot zadnja je pred mlade stopila Maja Makovec Brenčič, ki predlaga volino pravico pri 16 letih. Pojasnila je, da so pri teh letih mladi že odgovorni, številni že tudi delajo prek študentskega servisa in tako služijo svoj denar.

Komentar starih novinarskih mačkov

Pogovore je moderirala MMC-jeva novinarka Polona Brajkovec, v studiu pa sta bila tudi novinarska kolega Tanja Starič z Radia Slovenija in Dejan Ladika s Televizije Slovenija, ki sta spremljala vse pogovore in jih pozneje tudi komentirala.

Ocenila sta, da so se vsi kandidati svojim izpraševalcem trudili dajati odgovore, ki bi zadovoljili predvsem mlade, obenem pa smo lahko spoznali tudi njihov drugi obraz, ko so se jim trudili približati, in tako smo izvedeli tudi nekatere nove stvari. Pohvalila sta deveterico sodelujočih mladih in njihova vpršanja ter menila, da so jih tudi kandidati jemali resno.

V sliki in besedi smo dogodek spremljali tudi prek aplikacije MMCživo, ki jo najdete spodaj.

