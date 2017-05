Poudarki Pahor Guterresu predstavil konferenco Procesa Brdo Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "V času, ko nas skrbi nestabilnost v regiji, računamo na Slovenijo, ki je spoštovana in občudovana od vseh držav, kot na steber stabilnosti, demokracije in blaginje v regiji," je dejal Guterres na sprejemu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Guterres ob 25-letnici članstva v ZN-u čestital Sloveniji, "zgodbi o uspehu"

Slavnostnega sprejema se je udeležil tudi Borut Pahor

23. maj 2017 ob 07:59,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 08:05

New York - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Generalni sekretar Antonio Guterres je na sprejemu ob 25. obletnici slovenskega članstva v Združenih narodih čestital Sloveniji, "ker je v tem času postala zgodba o uspehu".

V nagovoru na sprejemu, ki so ga v New Yorku pripravili ob 25-letnici članstva in ki so se ga ob Guterresu in slovenskem predsedniku Borutu Pahorju udeležili tudi diplomati držav članic ZN-a in člani sekretariata organizacije, je Pahor spomnil na čas, ko je Slovenija leta 1992 doživljala prva mednarodna priznanja in ko je država dočakala tudi dvig slovenske zastave pred palačo Združenih narodov.

"Po 25 letih lahko povem, da smo aktivna članica ZN in ni pomembno, kako velika je država, pomembne so ideje in to je način, na katerega lahko Slovenija pomaga mednarodni skupnosti pri reševanju problemov na miren način," je dejal Pahor in dodal, da Slovenija ne more biti prisotna vedno in povsod, ampak se bo osredotočila tja, kjer lahko pomaga. "Zaradi naših otrok in njihovih otrok si moramo prizadevati, da bo svet boljši in bolj varen," je še dejal.

Antonio Guterres pa v v izjavi za medije poudaril: "Dva močna razloga sta, da lahko danes čestitamo Sloveniji: 25-letnica neodvisnosti, pa tudi to, da je Slovenija postala v tem času zgodba o uspehu. Aktivna demokracija, ki spoštuje človekove pravice, razvojno uspešna država, ki si prizadeva za mir in stabilnost na zahodnem Balkanu, ki sta danes bolj pomembna kot kadar koli prej."

Pahor Guterresu predstavil konferenco Procesa Brdo

Slovenski predsednik se je ob tem tudi sestal z Guterresem - prvič, odkar je ta prevzel položaj generalnega sekretarja organizacije - in mu predstavil prizadevanja za stabilizacijo miru in varnosti v okolici - predvsem konferenco, ki bo čez nekaj tednov potekala na Brdu pri Kranju: "Znanstvo z vsemi voditelji na Brdu pri Kranju bo po dolgem času izjemno dobra priložnost, da skupaj izmenjamo poglede, kako v tem času, ko se varnostni položaj slabša, vendarle s celo vrsto ukrepov obdržati mir in stabilnost ter v regiji," je za Radio Slovenija pojasnil Pahor.

Že pred srečanjem pa je slovenski predsednik dejal: "Kolikor ga osebno poznam in ne poznam ga kratek čas, moram reči, da gre za osebo, ki si bo prav gotovo osebno prizadevala za postavljene cilje, zlasti za mirno reševanje sporov. Ker je to tudi moj pogled oziroma pogled naše države na reševanje sporov v mednarodni skupnosti, si bomo pri tem skupaj prizadevali."

Pred 25 leti pred stavbo OZN-a zaplapolala slovenska zastava

Slovenija je bila 22. maja 1992 sprejeta v ZN kot 176. država članica in to je tudi dan slovenske diplomacije. Na zunanjem ministrstvu v Ljubljani so dogodek proslavili z dnevom odprtih vrat, v New Yorku pa je, kot omenjeno potekal svečan sprejem.

