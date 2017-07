Hanžek ostaja na čelu preiskovalcev Teša 6

Potrjeni preiskovalci pranja denarja v NLB-ju

Matjaž Hanžek tudi po odhodu iz poslanske skupine Levica ostaja predsednik preiskovalne komisije DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6.

Poslanec SD-ja Matjaž Han je ob tem opozoril na poslovnik DZ-ja, da bi bilo prav, da se Violeta Tomić (Levica) odpove nadomestnemu članstvu v preiskovalni komisiji. Nadomestni član, Tomićeva je Hanžkova namestnica, mora namreč po Hanovih pojasnilih prihajati iz iste poslanske skupine.

"Tu ne gre za zaviranje preiskovalne komisije, bi pa rad slišal stališče zakonodajno-pravne službe do tega," je poudaril Han, ki je prepričan, da bo ta zadeva padla na upravnem sodišču. Po njegovem prepričanju so preiskovalne komisije ustanovljene zato, da se obračunava z ljudmi in političnimi strankami, preiskovalno komisijo za Teš 6 pa da je treba dokončati, da se bo ulovilo SD. Ob tem je dejal, da imata pri tem SMC in Levica skupni interes.

Tega imata po Hanovem mnenju tudi pri ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije, ki bo pod drobnogled vzela sume pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB-ju v letih 2009 in 2010. "Ta preiskovalka bo ena farsa, šlo bo za nabiranje političnih točk," je dodal.

Potrjeni novi preiskovalci

Mandatno-volilna komisija je tudi potrdila člane preiskovalne komisije DZ-ja o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v NLB-ju.

Predsednik preiskovalne komisije za NLB bo Jani Möderndorfer (SMC), podpredsednik pa Franc Trček (Levica). Poleg njiju bodo v njej sedeli še Ivan Hršak (DeSUS), Matjaž Nemec (SD) in Jernej Vrtovec (NSi). Mandatno-volilna komisija je za njihove namestnike potrdila Jasno Murgel (SMC), Benedikta Kopmajerja (DeSUS), Hana (SD), Tomićevo (Levica) in Mateja Tonina (NSi).

Odstopa programskih svetnikov RTV-ja

Mandatno-volilna komisija DZ-ja se je danes seznanila še z odstopnima izjavama Domna Saviča in Mirana Zupaniča iz programskega sveta RTV Slovenija in sklenila, da bo javni poziv za nova člana programskega sveta RTV zaradi počitnic objavila 1. septembra. Prijave bodo nato zbirali do 20. septembra, nova člana pa bosta imenovana za preostanek mandata sedanjega Programskega sveta RTV Slovenija.

