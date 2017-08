Helikopterji Slovenske vojske sodelovali v več kot 300 reševalnih akcijah

Število posredovanj se je podvojilo

10. avgust 2017 ob 14:09,

zadnji poseg: 10. avgust 2017 ob 14:18

Brnik - MMC RTV SLO, STA

Število posredovanj dežurnih posadk letalstva Slovenske vojske v reševalnih akcijah se je letos poleti v primerjavi z lani podvojilo.

Slovenska vojska vsak dan v 15-minutni pripravljenosti zagotavlja dežurne helikopterske posadke za reševanje v gorah, helikoptersko nujno medicinsko pomoč in gašenje. Poveljnik 151. helikopterske eskadrilje Igor Lanišnik je povedal, da so julija opravili kar 97 reševanj, junija pa 66. Obe številki sta bistveno višji od lanskih, ko so junija opravili 21, julija pa 54 posredovanj.

Razlog je manjše število opravljenih intervencij s strani policijske letalske enote, saj je policija sedaj bolj obremenjena v Mariboru, pa tudi povečanje samega števila nesreč. Poleg tega je v Sloveniji letos znova več turistov, ki se vozijo po cestah, hodijo v gore in se ukvarjajo z adrenalinskimi športi, zaradi česar se poveča število nesreč, je pojasnil namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Dervodel.

Letos so bili pogosti tudi požari, pri gašenju katerih je Slovenska vojska prav tako odigrala pomembno vlogo s helikopterji in truboplopelarskim letalom. Podpora iz zraka je namreč zelo pomembna pri gašenju gozdnih požarov, je izpostavil Dervodel. Podobno je tudi pri reševanju v gorah najbolj učinkovita kombinacija klasičnega in helikopterskega reševanja.

Zahtevno reševanje v gorah

Helikoptersko posredovanje v gorah je še posebej zahtevno, zato je nujno usposabljanje posadk na simulatorjih, za kar pa v preteklosti ni bilo sredstev. Od 14 posadk za helikopter Bell 412 so zato operativne le še štiri. "Sedaj smo vendarle pridobili sredstva, tako da pošiljamo pilote na simulator v Ameriko," je povedal Lanišnik in dodal, da je za helikopter Cougar sedaj od sedmih že na voljo pet posadk.

Z obstoječimi 21 posadkami današnje naloge še lahko opravljajo, vendar so na zgornji meji zmogljivosti. "Trend pa je takšen, da bo nalog vse več in več, pri čemer floskula, da lahko z manj naredimo več, v letalstvu ne velja," je Lanišnik opozoril na problem pomanjkanja letalskega kadra.

Rahlo zastareli helikopterji

Kar se tiče opremljenosti helikopterjev Slovenske vojske poveljnik sicer meni, da so relativno dobro opremljeni, vendar so helikopterji Bell 412 po 20 letih operativnih nalog že rahlo zastareli in potrebni nadgradnje. Kot je pojasnil, bi morali predvsem nadgraditi repni rotor in radijske postaje, kar bi za osem helikopterjev stalo milijon evrov.

Ob velikem številu intervencij so že potrošili tudi pol milijona evrov sredstev, ki so bila za letos namenjena vojski za helikoptersko reševanje. "Za letos so tako sredstva v bistvu že porabljena. Ker pa je to nujna zadeva, bomo dodatna sredstva vsekakor zagotovili," je pojasnil Dervodel ter poudaril, da bo v prihodnje treba razmišljati o povečanju sredstev za ta namen in za nadgradnjo helikopterjev ter opreme.

Več kot 300 posredovanj

Dežurne posadke letalstva Slovenske vojske so letos v reševalnih akcijah posredovale že 304-krat, od tega so 195-krat poskrbele za nujno medicinsko pomoč, sedemkrat za prevoz inkubatorja, 85-krat so posredovale pri reševanju v gorah, 17-krat pa pri gašenju požarov. Pri tem so prepeljale 303 poškodovane ali obolele osebe, na pogorišča odvrgle pol milijona litrov vode in naletele 390 ur.

G. C.