Igor Kadunc novi generalni direktor RTV Slovenija

Seja programskega sveta odprta za javnost

24. april 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 24. april 2017 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tik pred današnjim glasovanjem o novem generalnem direktorju RTV Slovenija je zdajšnji v. d. generalnega direktorja Marko Filli umaknil svojo kandidaturo. Edini kandidat, nekdanji pomočnik generalnega direktorja RTVS za poslovno področje, Igor Kadunc je dobil 20 glasov.

Za izvolitev na mesto generalnega direktorja nacionalne RTV-hiše mora kandidat v 29-članskem programskem svetu zbrati najmanj 15 glasov, Kadunc jih je dobil 20. Osem glasovnic je bilo neveljavnih, en programski svetnik je bil odsoten.

Kadunca visoka podpora svetnikov ni presenetila, saj je, kot je povedal za MMC po glasovanju, po umiku kandidature Marka Fillija pričakoval še kak glas več, "pa ne zato, ker bi bil edini kandidat, ampak zato, ker verjamem, da so svetniki prepoznali, da nekaj vem in znam".

Zavod je v dobri kondiciji

Prav tako ga ni presenetil Fillijev umik, saj je, kot je dejal, ob vsem, kar se je Filliju dogajalo, razumljivo, da se človek na neki točki ustavi. Sicer pa je Kadunc dejal, da svojega predhodnika globoko spoštuje, saj je javni zavod trenutno v dobri kondiciji, od koder bodo lahko nadaljevali delo.

Da je zavod v dobri kondiciji, Kadunc sklepa na podlagi finančnih poročil, ki so jih prejeli svetniki. "Če podatki, po katerih finančni načrt za letošnje leto ni ogrožen, držijo, potem menim, da je zavod v odlični kondiciji. Če pa se morda kje kaže, da bi v drugi polovici leta prišlo do problemov, kot so bili lani, je ta kondicija nekoliko slabša," je dejal Kadunc in poudaril, da je ključno vprašanje, "kako ta denar razporediti".

"V prvi vrsti smo zavezani javnosti"

Sicer pa je Kadunc poudaril, da je javni zavod v prvi vrsti zavezan javnosti: "Mi napredujemo, če bodo gledalke in gledalci ter poslušalke in poslušalci zadovoljnejši s programom. Nismo sami sebi namen in ne delamo programa samo zaradi programa."



V Kadunčevem programu vodenja je najti napoved, da se bo najprej lotil oblikovanja skupine za spremembe, saj po njegovem mnenju brez sprememb na mnogo področjih ne bo šlo. Poudaril je, da je treba najti tiste vodje in odgovorne urednike, ki bodo pripravljeni sodelovati pri reševanju težav in potem tudi sodelovati pri izvajanju dogovorjenega.

Nobeden izmed treh kandidatov ni zbral zadostne podpore. V zadnjem krogu odločanja se je programski svet izrekal zgolj o Filliju, a mu ni namenil dovolj glasov. Svetniki so se nato odločili za ponovitev razpisa, čeprav so imeli tudi možnost, da bi glasovanje ponovili čez dva tedna.Filli in Kadunc kandidaturi vložila tudi na prejšnjem razpisu

Kandidaturi sta Filli in Kadunc vložila že na prejšnjem razpisu za generalnega direktorja, vendar je programski svet Kadunčevo zavrnil kot nepopolno. Svetniki so se zato januarja za zaprtimi vrati odločali le med Fillijem, nekdanjim vodjem produkcije Televizije Slovenija Igorjem Rozmanom in nekdanjim ministrom za kulturo Urošem Grilcem.

Filli se je tik pred zdajci umaknil

Na ponovljen razpis sta se prijavila zgolj Filli in Kadunc, a je Filli tik pred sejo programskega sveta kandidaturo umaknil. Kot je dejal, se je za umik odločil po tehtnem premisleku, o njem pa je že obvestil programski svet. "Predvsem so to osebni razlogi, ki so me do tega pripeljali, hkrati pa tudi dogajanje v ozadju okoli imenovanja novega generalnega direktorja, ki se je dogajalo v teh dneh, in pa seveda določene izjave, ki so bile objavljene v medijih. So določene igre, ki se jih ne grem. Ravno zato, ker ne želim tega javno urejati, sem se odločil, da se raje umaknem," je dejal za Radio Slovenija.

Sa. J., L. L.