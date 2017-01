RTV Slovenija izbira novega direktorja: Filli, Grilc ali Rozman?

Za izvolitev potrebnih 15 glasov v programskem svetu

22. januar 2017 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Javnost z zanimanjem pričakuje ponedeljkovo odločitev o novem generalnem direktorju RTV Slovenija. Programski svet bo izbiral med Markom Fillijem, Urošem Grilcem in Igorjem Rozmanom.

Programski svet RTV-ja se je prejšnji teden seznanil z rezultati razpisa za novega generalnega direktorja in ugotovil, da pogoje za direktorsko mesto izpolnjujejo zdajšnji v. d. generalnega direktorja Marko Filli, nekdanji kulturni minister, zdaj vodja urada za mladino ljubljanske mestne občine Uroš Grilc in Igor Rozman, ki je pred leti vodil produkcijo Televizije Slovenija, zdaj pa dela v planski službi televizije.

Nov informativni center

V programu vodenja za štiriletni mandat Filli načrtuje utrditev poslanstva in vloge javne RTV v multikulturnem slovenskem in evropskem prostoru. Med glavne cilje je uvrstil povečanje ugleda RTV Slovenija in zadovoljstva občinstva, oblikovanje aktivnega sistema razvoja kadrov, spodbujanje multimedijske integracije produkcije vsebin in optimizacijo porabe sredstev v korist programov.

Zastavljeni cilji zahtevajo dvig profesionalne in etične ravni ustvarjalcev, nepristransko, celovito in kakovostno informiranje, vzpostavitev novega informativnega centra in krčenje administracije. Njegova vizija je tudi vloga RTV-ja kot vodilne organizacije na področju sodobnih multimedijskih tehnologij, je pojasnil in dodal: "Biti moramo tudi garant kakovosti, verodostojnosti in neodvisnosti."

Avtonomnost novinarskega dela

Grilčeva vizija vodenja prinaša spremembe v organizaciji in načrtovanju programov, ki bodo v ospredje postavile kakovost programa nacionalnega medija, krepitev preiskovalnega novinarstva ter izvirne produkcije igranega dokumentarnega programa. "Avtonomnost novinarskega in uredniškega dela je zakonsko zapovedana, a to ni dovolj. Radiotelevizija Slovenija mora zagotavljati takšne pogoje, ki bodo zagotavljali stalnost dvigovanja standardov novinarskega in uredniškega dela," je pojasnil.

Na uresničljivost sprememb Grilc gleda z optimizmom, saj so po njegovi oceni razvojni potenciali zavoda izjemni. "Potenciali bodo postali realni le s predanim in timskim delom, delom z jasno vizijo razvoja ter delom, ki bo vključevalo vse zaposlene v javnem zavodu in javnost. To pa je moja obljuba in zaveza," je sklenil Grilc.

Projektno vodenje

Rozmanov program pa temelji na vzpostavitvi sodobne organizacije javnega medijskega servisa, krepitvi ustvarjalnosti, delegiranju nalog in odgovornosti ter uvajanju projektnega vodenja. "Zdajšnja organizacijska struktura Radiotelevizije Slovenja ne sledi več sodobnim medijskim trendom," je opozoril.

Zavzel se je za združitev radia, televizije in portala MMC v enoten programski oddelek. "Vsa produkcija se združi v enoten oddelek na nivoju Radiotelevizije Slovenija. Krepi se vloga producenta in preide se na projektno vodenje. Cilj je povečanje učinkovitosti, optimiziranje stroškov dela, slediti modernim usmeritvam in imeti jasna notranja finančna razmerja ter transparentno poslovanje," je sklenil Rozman.

Potrebnih 15 glasov v programskem svetu

Statut določa, da je za generalnega direktorja izvoljen kandidat, ki zbere večino glasov vseh članov programskega sveta, torej najmanj 15. Če v prvem krogu nobeden izmed trojice ne bo izvoljen, bo svet v drugem krogu glasoval o tistih dveh kandidatih, ki bosta v prvem krogu dobila največ glasov.

Če tudi v drugem krogu ne bo izvoljen noben kandidat, bo programski svet glasoval o kandidatu, ki je dobil v drugem krogu največ glasov. Če tudi temu ne bo uspelo zbrati dovolj podpor, lahko svet sklene, da bo v 14 dneh znova glasoval o kandidatih, ki sta dobila največ glasov. Če tudi pri vnovičnem glasovanju ne bo izvoljen nobeden od njiju, pa bodo morali ponoviti razpis.

G. K.