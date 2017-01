Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 28 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ilinka Todorovski, ki bo nasledila Ambrožiča, je bila nazadnje urednica oddaje Tarča. Foto: MMC RTV SLO Programski svet RTV Slovenija bo izbral novega varuha gledalčevih in poslušalčevih pravic. O generalnem direktorju pa bodo odločali čez teden dni. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Dozdajšnji varuh Lado Ambrožič se bo upokojil. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Razpis za generalnega direktorja RTV-ja v objavo v petek

Ilinka Todorovski postala nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev

Njen predhodnik Lado Ambrožič odhaja v pokoj

16. januar 2017 ob 10:05,

zadnji poseg: 16. januar 2017 ob 22:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Programski svet RTV SLO je na seji za zaprtimi vrati odločal o novem varuhu pravic gledalcev in poslušalcev. Svetniki so mandat zaupali Ilinki Todorovski, dolgoletni sodelavki RTV Slovenija, ki je bila nazadnje urednica oddaje Tarča.

Na razpis za mesto varuha pravic gledalcev in poslušalcev se je prijavilo devet kandidatov, njihova imena pa so tudi na seji ostala skrivnost, ker ne gre za informacijo javnega značaja. Po neuradnih informacijah so se poleg Ilinke Todorovski na razpis prijavili še Roman Vodeb, Mojca Blažej Cirej, Anton Petelinšek, Dušan Tomažič, Darja Korez Korenčan, Nataša Lang, Vesna Marčič in Marko Šidjanin.

Programski svet se je odločil tudi, da bo razpravo opravil brez navzočnosti javnosti. Izključitev javnosti je zaradi varstva osebnih podatkov vseh kandidatov predlagal predsednik programskega sveta Miran Zupanič, kar se je zgodilo prvič, saj so do zdaj svetniki o varuhu odločali na javni seji.

Svet je sicer pred kratkim potrdil spremembe pravilnika o delovanju varuha. Z njimi je natančneje določil varuhove naloge in pristojnosti, še posebej prisotnost varuha v medijih RTV Slovenija. Določil je tudi, najmanj koliko programskega časa in v katerih oddajah bo varuh imel na voljo, lahko pa ga bo dobil tudi več.

Neuradno: trije kandidati za generalnega direktorja

Programski svet se je tudi seznanil s kandidati za generalnega direktorja RTV Slovenija. Po neuradnih podatkih je razpisna komisija ugotovila, da pogoje za direktorsko mesto izpolnjujejo trije kandidati: zdajšnji v. d. generalnega direktorja Marko Filli, nekdanji kulturni minister, zdaj vodja urada za mladino ljubljanske mestne občine Uroš Grilc, ter Igor Rozman, ki je pred leti vodil produkcijo Televizije Slovenija, zdaj pa dela v planski službi televizije.

Na razpis za generalnega direktorja sta se prijavila še Irena Ostrouška in Igor Kadunec, vendar sta bili njuni vlogi po neuradnih informacijah nepopolni. Ostrouška je nekdanja direktorica Filmskega sklada RS, zdaj je zaposlena na kulturnem ministrstvu, je tudi članica nadzornega sveta RTVS. Kadunec pa je bil v času, ko je RTVS vodil Žarko Petan, pomočnik generalnega direktorja za poslovno področje. Nekaj časa je bil tudi na čelu filmskega sklada.

G. K., L. L.