Italijanske radijske postaje nadaljujejo motenje in tožbe

Kako se odziva državno pravobranilstvo

23. april 2017 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Italijanske radijske postaje nadaljujejo tako motenje radijskih frekvenc slovenskih postaj kot vlaganje tožb proti našim postajam, češ da te prek oddajnikov na Primorskem motijo njihove frekvence.

Že več let se na Primorskem soočamo z motnjami frekvenc od italijanskih radijskih postaj. Naša država se je odločila za več korakov, da bi sosede prepričali, naj spoštujejo mednarodne sporazume glede uporabe radijskega spektra. Medresorska delovna skupina je lani omenila tudi možnost tožbe. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da so tožbeni postopki sproženi in da jih vodijo na državnem pravobranilstvu, kjer pa nam, kot pravijo - zaradi interesa vodenja postopkov pred sodišči - dodatnih informacij ne morejo podati.

Po naših informacijah tožbeni postopki potekajo na koprskem sodišču. Zelo dejavne v tožbah so tudi italijanske radijske postaje. Proti RTV SLO je vložena že druga. Nazadnje jo zaradi oddajanja Radia Koper - Capodistria z Nanosa toži italijanski Radio Maria. Konec maja bo na tržaškem sodišču narok v primeru, ko druga postaja toži RTV SLO zaradi frekvence Vala 202 s Tinjana. Agencija za komunikacije medtem še naprej z meritvami zaznava motenje od italijanskih radijskih postaj. Samo lani je italijanski administraciji poslala prijave več kot 600 primerov kršitev.

Z radia Center, ki ga je pred leti tožila ena izmed postaj in je primer izgubil, sporočajo, da pravda še ni končana.

Tjaša Škamperle, Radio Koper