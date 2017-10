Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Borut Pahor. Foto: MMC RTV SLO/L. Lukič Ko je v štab nazadnje prišel predsednik republike, je bilo že jasno, da zmage v prvem krogu, na katero so številni med spremljanjem kampanje še upali, ne bo. Foto: MMC RTV SLO/L. Lukič Dodaj v

Iz štaba Boruta Pahorja - visoka pričakovanja in zadržano veselje

Pahorjev štab zaznamovale šale zaradi gneče v majhnem prostoru

22. oktober 2017 ob 22:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Bravo," je bil osamljen krik podpornika Boruta Pahorja, ki je pretrgal tišino ob razglasitvi anket po zaprtju volišč. Kriku je sledil skromen aplavz dveh ali treh podpornikov, s čimer so v Pahorjevem štabu potrdili tisto, o čemer nihče ni spregovoril na glas - da so pričakovali zmago v prvem krogu.

Vse oči podpornikov in novinarjev so bile uprte v dva velika zaslona na steni, kjer se je spremljal informativni program. Tik po zaprtju volišč so bili objavljeni prvi rezultati anket, ki so kazale, da bo za izvolitev novega predsednika vendarle potreben drugi krog. Vzdušje v majhnem prostoru, kjer je imel Pahor sedež štaba, je kazalo na mešane občutke, nadaljevalo pa se je v napetem spremljanju delnih izidov volitev.

Borut Pahor je tudi tokratno kampanjo zastavil s poudarkom na neposrednem stiku z volivcem. Pred petimi leti se je kot prostovoljec preizkušal v opravljanju različnih poklicev. Tokrat pa se je podal po Sloveniji z nahrbtnikom in vnovič stavil na stisk roke potencialnega volivca. Odločitev, ki je pred petimi leti še naletela na pomisleke, je letos prejemala izključno pohvale. V štabu med predstavniki stranke SD in drugimi podporniki ni bilo nikogar, ki bi podvomil o predsednikovem izboru načina kampanje.

Skupaj - dobesedno

Podobna kot pred petimi leti je bila tudi velikost štaba, v katerem so podporniki predsednika republike pričakali izid volitev. Tako kot pred petimi leti so se v Pahorjevem štabu odločili za majhen prostor, v katerem je bil ob vrhuncu dogajanja premik kamor koli tako rekoč nemogoč, ne da bi pri tem nasilno zmotil katerega fotoreporterja ali snemalca med opravljanjem svojega dela. Gneča je bila predstavnikom stranke in podpornikom neusahljiv vir šal na račun slogana Skupaj, pod katerim je predsednik republike vodil kampanjo, precej manj pa so je bili veseli fotografi in snemalci, pri katerih so tovrstne šale sprožile še več negodovanja. A izkušnje izpred petih let so bile še žive, zato so bili nad prostorom presenečeni edino kolegi s srbske Prva TV, ki so del svojega prispevka namenili kar prostoru samem.



A pred petimi leti je bil Pahor v vlogi izzivalca. Prav tako pa so javnomnenjske raziskave kazale na zmago Danila Turka v prvem krogu. Ko so izidi pokazali presenečenje, je takratni majhen prostor postal nepričakovano središče dogajanja. Letos je bila gneča pričakovana, Pahorjevo vlogo favorita pa je potrdil tudi prihod večine vidnih članov stranke SD. Poslancem in strankarskim funkcionarjem, ki so bili v štabu že zelo zgodaj, sta se najprej pridružila predsednik stranke Dejan Židan in vodja poslanske skupine Matjaž Han.

Ljudski, spravljiv, iskren ...

Med čakanjem na predsednika, ki je, tako kot pred petimi leti, v štab prišel dobri dve uri po zaprtju volišč, so člani stranke predstavnikom medijev izpostavljali Pahorjevo ljudskost, iskrenost in zavezanost k povezovanju namesto delitvam. Dvomov o njegovih odločitvah ni bilo, odgovori na kritike pa so se skozi volilni izid ponujali sami. Pogovori med strankarskimi funkcionarji pa so zašli tudi na parlamentarne volitve. Na podlagi javnomnenjskih raziskav so volilne ambicije SD-ja postale zelo visoke, a obenem je bilo vsem jasno, da Pahorjeve kampanje na parlamentarnih volitvah ne bo mogoče posnemati.

Ko je v štab nazadnje prišel predsednik republike, je bilo že jasno, da zmage v prvem krogu, na katero so številni med spremljanjem kampanje še upali, ne bo. Tudi Pahor ni kazal pretiranega navdušenja. Zahvali volivcem sta sledila obžalovanje nad nizko volilno udeležbo in sklepna misel, da je ob nezaupanju v politiko, ki se odraža skozi nizko udeležbo, njegov izid vendarle uspeh.

Stisk roke ni zatajil

Medtem ko so člani stranke in Pahorjevi podporniki sklenili, da je izid vendarle uspešen, in začeli že razmišljati o nadaljevanju kampanje, pa je pod soj žarometov prišel tudi zunanji minister in predsednik DeSUS-a Karl Erjavec, ki je vnovič potrdil svojo spretnost pri komuniciranju s predstavniki medijev. Pohvalam Pahorju sta tako sledili komentiranje arbitražnega sporazuma in izpostavljanje svojega drugačnega pogleda na možnost dialoga s Hrvaško.

Pahor v drugi krog vstopa kot favorit za končno zmago, a kljub veselju, ki se je na koncu, tudi s pomočjo napitkov, vendarle sprostilo, so misli vseh v štabu že usmerjene v nadaljevanje kampanje, ki bo, tako kot pred petimi leti, znovaj stavila na stisk roke z volivci.

Luka Lukič