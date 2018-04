Izredna seja zaradi napovedane obstrukcije večine poslanskih skupin pod vprašajem

Seje se bodo udeležili poslanci SMC-ja in Levice

24. april 2018 ob 07:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izredna seja v državnem zboru, na kateri bi poslanci odločali o 14 zakonskih predlogih, je zaradi napovedane obstrukcije pod vprašajem. Kot kaže, se jo nameravajo udeležiti zgolj poslanci SMC-ja in Levice.

Izredno zasedanje, ki so ga zahtevali poslanci SMC-ja in Levice, nameravajo obstruirati v SD-ju, DeSUS-u, SDS-u in NSi-ju, saj nasprotujejo množičnemu in hitremu sprejemanju poslanskih zakonov tik pred parlamentarnimi volitvami.

Če bodo napovedi o obstrukciji uresničene, DZ že ob določanju dnevnega reda ne bo sklepčen, saj poslovnik DZ-ja za veljavno odločanje na seji zahteva navzočnost več kot polovice vseh poslancev, torej 46.

A tudi v primeru, da bo DZ sklepčen, na seji ne bo mogel obravnavati vseh predlaganih zakonov. Osmih zakonskih predlogov matična delovna telesa zaradi obstrukcij SD-ja, DeSUS-a, SDS-a in NSi-ja namreč niso obravnavala, kar pomeni, da ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo na plenarni seji.

Pred poslanci le šest zakonskih predlogov

Pogoje za obravnavo tako izpolnjuje le šest zakonskih predlogov: novela zakona o enakih možnostih žensk in moških, spremembe zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi, zakon o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanjega SFRJ-ja v Sloveniji, zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti ter zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Koliko časa bo seja, če jo bo poslancem vendarle uspelo izpeljati, potekala, še ni znano. Na kolegiju predsednika DZ-ja namreč razen predstavnikov SMC-ja in Levice v nobeni poslanski skupini niso podprli časovnega poteka seje. Zato bo v skladu s parlamentarno prakso vsakemu razpravljavcu dodeljenih po pet minut, in sicer na podlagi sprotne prijave.

Sa. J.