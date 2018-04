DZ: Poslanci z obstrukcijo nad sprejemanje novih zakonov po hitrem postopku

Zaradi odsotnosti poslancev so bile prekinjene tri seje odborov DZ-ja

23. april 2018 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor naj bi v torek na zahtevo SMC-ja in Levice na izredni seji odločal o 14 zakonskih predlogih. Izvedba seje je pod vprašajem, saj bodo po napovedih sejo obstruirale vsaj štiri poslanske skupine.

V SD-ju in DeSUS-u so že napovedali, da njihovi poslanci na seji ne bodo sodelovali. Kot pravijo, jo bodo najverjetneje obstruirali tudi v NSi-ju, medtem ko v SDS-u svoje odločitve še niso želeli razkriti.

Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je povedal, da se bodo seje sicer udeležili, ker je to njihova dolžnost, vendar v razpravi ne bodo sodelovali, prav tako ne glasovali. V SD-ju pravijo, da se seje ne bodo udeležili.

Glede na ravnanje SDS-ovih poslancev na matičnih delovnih telesih, ki so obravnavala zakonske predloge, je zelo verjetna tudi obstrukcija SDS-a. Zaradi obstrukcije večine strank so v ponedeljek prekinili seje odborov DZ-ja za izobraževanje, za notranje zadeve ter zdravstvo.

Prekinjene seje matičnih odborov

Na odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino bi morali poslanci odločati o predlogu novele zakona o skupnosti študentov, ki so ga vložili poslanci Levice, z njo pa naj bi zagotovili pregledno in demokratično študentsko organiziranje.

Napovedana obstrukcija poslanskih skupin SDS-a, NSi-ja, DeSUS-a, SD-ja in NP-ja je preprečila tudi drugo obravnavo predloga sprememb zakona o političnih strankah na odboru za notranje zadeve. S tem so poslanci tudi preprečili, da bi o predlogih v torek glasoval DZ na izredni seji.

Podoben scenarij se je zgodil na odboru za zdravstvo, kjer je bila načrtovana obravnava predloga novele zakona o nalezljivih boleznih, ki so jo vložili poslanci SMC-ja. Novela med drugim predvideva več ukrepov za dvig precepljenosti.

Izredna seja, ki so jo zahtevali poslanci SMC-ja in Levice, je sklicana za torek in sredo. Na njej naj bi obravnavali 14 zakonskih predlogov, ki so jih v parlamentarno proceduro vložili poslanci: deset predlogov so vložili poslanci SMC-ja, po dva pa Levice in DeSUS-a. A večina poslanskih skupin z izjemo poslancev SMC-ja in Levice obravnavi teh predlogov tik pred iztekom mandata aktualnega sklica DZ-ja nasprotuje.

Zaplet pri predsedniku DZ-ja

Zaradi napovedi obstrukcije izredne seje DZ-ja, potekati bi morala v torek in sredo, se utegne zgoditi, da DZ že ob potrjevanju dnevnega reda seje ne bo sklepčen in seje ne bo mogel izpeljati. Zaplet se je pojavil že ob določanju časovnega poteka seje na kolegiju predsednika DZ-ja, saj ga razen predstavnikov SMC-ja in Levice niso podprli v nobeni poslanski skupini.

G. C.