Janša: SDS edina politična sila, ki lahko stvari spremeni na bolje

22. letni tabor stranke v Bovcu

22. julij 2017 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

SDS je pripravljen na volitve in edina politična sila, ki lahko stvari v Sloveniji spremeni na bolje, je na letnem taboru stranke zatrdil njen predsednik Janez Janša.

Člani SDS-a so se v Bovcu zbrali na 22. tradicionalnem letnem taboru stranke, kjer se srečujejo tudi občinski odbori. Predsednik stranke Janez Janša je v nagovoru dejal, da je bila oblast na zadnjih volitvah izvoljena na nepošten način, polovica volilnih upravičencev pa sploh ni šla na volitve.

Po njegovem prepričanju je SDS alternativa in edina politična sila, ki lahko po prihodnjih volitvah stvari v Sloveniji spremeni na bolje.

"Tisti, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v Sloveniji, in gredo na volitve, so naši zavezniki, saj kdor ni proti nam, je z nami," je izpostavil predsednik SDS-a.

Ob začetku samostojnosti pred 27 leti so verjeli, da je za dober rezultat na volitvah potreben dober program in dobra ekipa. "To je danes iluzija," je prepričan Janša, saj po njegovem mnenju nič od tega ne vpliva na volilni rezultat. Nekateri namreč med volilno tekmo uporabijo inštrumente, ki se jih da kupiti, je dejal.

Kljub temu je SDS programsko pripravljen, saj je strokovni svet SDS-a že pripravil celovit program za vsa ključna področja, od pravosodja in obrambe pa do gospodarstva, je izpostavil Janša. Kot je opozoril, "Slovenija tak program potrebuje, da ne bi več izgubila priložnosti".

Mir ni samoumeven

Ob 100. obletnici Soške fronte je Janša spomnil, da so v te kraje prihajali pripadniki različnih narodov in kjer je ob veliki tragediji prve svetovne vojne veliko ljudi tudi izgubilo življenje. Danes je v Posočju ravno tako veliko drugih narodov, ki prihajajo kot turisti v miru. Ta čas po njegovih besedah ni samoumeven, saj "gre za dosežek tistih, ki so delali za to, kar privede do miru".

Slovenija mora v prihodnje kot država izkoristiti svojo moč, da se ta čas ohrani. Ob tem pa se tudi zavedati, da "kar je dobro, je treba ohraniti, kar je slabo pa spremeniti", je sklenil predsednik SDS-a.

Poletni tabor, ki bo sicer tradicionalno potekal v Lepeni, udeležencem nudi priložnost za različne aktivnosti, potepe po okoliških planinah in tradicionalne gorniške ture. Tisti z dobro kondicijo pa bodo 4. in 5. avgusta podvige kronali s tradicionalnim vzponom na Triglav.

Al. Ma.