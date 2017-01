Je specialistično delo direktorja Elektra Ljubljana plagiat?

Prepisoval je iz poslovne študije

31. januar 2017 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Direktor Elektra Ljubljana Andrej Ribič si Slovenije ne predstavlja brez jedrske energije, Slovenija pa si ne predstavlja, da je Andrej Ribič do položaja, ki ga zaseda, prišel s prepisovanjem.

Gremo po vrsti. Eles, Istrabenz Gorenje - Andrej Ribič je že desetletja eden najmočnejših igralcev na energetski sceni. Na položaj predsednika uprave Elektra Ljubljane ga izstrelijo marca 2010. Sprva diplomirani inženir elektrotehnike to ne bi mogel postati, statut namreč hoče sedmo stopnjo. Zato Ribič na ljubljanski ekonomski fakulteti že prej spiše specialistično delo in ustrezno nadgradi izobrazbo.

Nalogo bi radi prebrali, toda Cobbis nas zavrne - avtor ne dovoli objave na fakultetni spletni strani. Kaj tako skrivnostnega bi lahko bilo v analizi proizvodnje biomase v Bosni na primeru briketov, da tega ne moremo brati na spletu? Gremo po daljši poti. Ekonomska fakulteta nam Ribičevo specialistično delo pošlje v koprsko knjižnico.

In tu je odgovor, zakaj oblak skrivnosti. Projekt Bihač, zaupna Istrabenz Gorenjeva študija o proizvodnji briketov v Bihaču iz leta 2006. Slutite podobnost? "Ribičeva specialistična naloga je dobeseden prepis celotne Isatrabenz Gorenjeve študije. Kopiraj, prilepi," ugotovimo.

Gremo v primerjavo. Že kazalo je prepisano - isti naslovi, mednaslovi, sosledje. Vsaka naslednja stran enako, in tako rekoč do konca. Dobesedno prepisane cele strani, zemljevidi, tabele. Z vejicami pikami in oklepaji vred. Od poslovne ideje prek opisa projekta, lokacije, izvedbe, faze, finančne analize, analize tveganja. Kopiraj, prilepi. Ribič ni zmogel sam niti zaključka. Deli stavkov so popolnoma enaki, kot v študiji.

Ribič študije nikjer ne citira, ne v tekstu ne med viri v seznamu literature. Prav tako nikjer niso omenjeni trije avtorji projekta. Ribič v uvodu svoje naloge omeni le, da bo predstavil poslovno idejo in njeno umestitev v projekt podjetja Istrabenz Gorenje in pod tabelami napiše interni podatki.

Pošljemu mu vprašanja. In pokličemo. Zakaj je študijo prepisal in jo predstavil kot svojo? Pravi, da je pri njej aktivno sodeloval, zato ne vidi razloga, da bi obračal stavke. Eden od treh avtorjev se njegove aktivnosti sicer ne spomni.

Zakaj ni navajal ne študije ne avtorjev, ali pa omenil sebe? Ker je projekt interni dokument, ne znanstveno delo, citiranje ni potrebno, pravi. Matično podjetje pa mu tega ni niti dovolilo. Ribič je bil sicer takrat visoko v Istrabenz Gorenje skupini. Njegova mentorica pa da je soglašala o takem načinu priprave naloge in vsebini. Ker prav na specialističnem delu temelji tudi Ribičev znanstveni magisterij, bo zanimivo videti, kako se bodo odzvali njegov delodajalec, nadzorniki in univerza.

Eugenija Carl, TV Slovenija