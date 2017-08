Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rezultati splošne mature bodo znani 15. septembra, poklicne pa 8. septembra. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jesenski rok splošne in poklicne mature se začenja z izpitom iz maternega jezika

Prijavljenih 4.814 kandidatov

24. avgust 2017 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na jesenski rok splošne in poklicne mature, ki se začenja s pisnim izpitom iz maternega jezika, se je prijavilo 4.814 kandidatov. 1.881 dijakov bo opravljalo splošno, 2.933 kandidatov pa poklicno maturo. Začenjajo se tudi ustni izpiti, ki se bodo končali 4. septembra.

Prvič bo splošno maturo opravljalo 445 prijavljenih kandidatov, 209 kandidatov jo ponavlja v celoti, 557 pa jih opravlja enega ali dva popravna izpita. 109 kandidatov bo pristopilo k opravljanju drugega dela izpitov (to so tisti, ki maturo pišejo v dveh delih), 170 kandidatov pa želi oceno mature izboljšati. V jesenskem roku mature so sicer izpiti iz 42 različnih šolskih predmetov.

Splošna matura – 170 dijakov želi izboljšati oceno

Po izpitu iz maternega jezika je v petek na vrsti izpit iz matematike, izpiti iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo potekali od sobote do srede, 30. avgusta.

Rezultati jesenskega roka splošne mature bodo znani 15. septembra. Od jutra tega dne bodo s šifro dostopni na spletu.

Rezultati poklicne mature znani 8. septembra

Kandidati za opravljanje poklicne mature bodo izpit iz tretjega predmeta prav tako opravljali v petek (izpit iz matematike), iz angleščine, nemščine in slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa v torek. Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bodo v četrtek, 31. avgusta.

V okviru četrtega predmeta poklicne mature morajo kandidati tudi pripraviti izdelek oziroma opraviti storitev in biti uspešni na zagovoru ali izpitnem nastopu v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Z rezultatom poklicne mature bodo seznanjeni 8. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo tudi izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 285 kandidatov, največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki.

A. K. K.