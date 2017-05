Poudarki Generalni direktor razkril tudi svojo bruto plačo Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Po številnih zapletih in ponovitvah imenovanja novega generalnega direktorja RTV Slovenija je bil na to mesto 24. aprila imenovan Igor Kadunc. Na fotografiji tik pred začetkom klepeta z uporabniki. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kadunc odgovarja MMC-jevim uporabnikom: Ničesar ne skrivamo, morda pa česa ne vemo

Nadaljevanje klepeta z generalnim direktorjem

15. maj 2017 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ker se je pri klepetu med uporabniki MMC-ja in generalnim direktorjem RTV Slovenija Igorjem Kaduncem nabralo veliko neodgovorjenih vprašanj, je sogovornik na vse vaše poizvedbe odgovoril tudi po koncu klepeta.

Kako se bo izogibal političnim vplivom? Kaj je pričakovati na področju prenosov športnih dogodkov? Kakšna bo ne nazadnje vloga javne radiotelevizije v t. i. dobi lažnih novic? Kolikšna je plača generalnega direktorja radiotelevizije? Vse to in še več ste uporabniki prejšnji teden spraševali Igorja Kadunca. A ker je v eni uri mogoče nasloviti le omejeno število vprašanj, je veliko poizvedb ostalo neodgovorjenih. Kadunc se je zato odločil, da nanje odgovori naknadno - več spodaj.

1. del klepeta z generalnim direktorjem:

Kadunc: Slabo sprejete oddaje naj bodo redke ponesrečene izjeme



Darko: G. Kadunc, zakaj oglasi na RTV SLO, če je to plačljiva TV?!

Če smo natančni, RTV SLO ni "plačljiva TV", ampak javna RTV, ki ima širše poslanstvo kot "plačljive TV". Naša naloga je zagotavljati vsebine za čim širši krog poslušalcev, gledalcev ter spletnih uporabnikov, in to kar se da objektivno in popolno. Že vrsto let finančna sredstva, ki jih plačniki RTV-prispevka odtegujejo za izvajanje naše dejavnosti, ne zadoščajo, da bi lahko zagotavljali vse programe, kot jih zdaj. To je mogoče le zaradi tega, ker dobrih deset milijonov evrov zberemo z oglasi. Tako bi odločitev, da ne bi imeli oglasov, imela za posledico krčenje programov ali pa povišanje RTV-prispevka oziroma bi moral izpad nadomestiti proračun. S tem pa bi se lahko zgodilo, da bi se na kakšen način želelo doseči kakšne cilje ... Seveda moramo kot vodstvo zagotavljati, da se zbrani denar maksimalno racionalno porablja. Če vprašate kateregakoli programskega delavca, bi bili vsi veseli, če oglasov v programih ne bi bilo več ...

Miki: Pozdravljeni! Zanima me, kdaj boste začeli tudi preostale vaše TV-programe oddajati v HD (TV SLO3,TELE M ...)? Boste jih oddajali tudi preko DVB-T? Se mogoče predvideva prehod MUX A in MUX C z DVB-T na DVB-T2? Boste uvedli kakšne dodatne tematske TV-programe?

Tole so mi pripravili v Oddajnikih in zvezah:

V trenutni zasedenosti multipleksa A, ki je namenjen programom RTV Slovenija, ni prostora še za en dodaten program v HD-tehniki. Dodatna zmogljivost bi se lahko pridobila s prehodom na novejši sistem DVB-T2. Prehod na DVB-T2 pa ni odločitev le RTV Slovenija, saj bi takšna odločitev, ki vpliva na vse programe v obeh multipleksih, morala biti sprejeta na ravni države. Zavedati pa se moramo, da večina gledalcev, ki sprejema programe prek omrežja DVB-T, nima TV-sprejemnikov, pripravljenih za DVB-T2. To pomeni nov nakup bodisi televizorjev ali pa set top boxov. Odločitve za prehod na DVB-T2 torej v Sloveniji še ni.

ROK1: Spoštovani, v kateri fazi je gradnja t. i. news centra? Uspešno delo Vam želim.

Imamo gradbeno dovoljenje in bi lahko sorazmerno kmalu začeli graditi. Ampak ... Problem je, da se je ob vnovični preverbi osnovne ideje, zakaj graditi in ali je stavba načrtovana ustrezno pričakovanjem, pokazalo, da čisto vse ni dorečeno. Ker je popravljanje na papirju sorazmerno poceni v primerjavi s spremembami med gradnjo ali celo po njej, smo zdaj v fazi preverbe pred predvidenem pričetkom gradnje. Hvala za dobre želje!

aka29: Pri športnih prenosih, ki so še ostali na RTV, pogrešam dodatne vsebine poleg golega prenosa. Za zgled si lahko vzamete Kanal A, ki vsakemu prenosu prve nogometne lige nameni studio in reporterja ob igrišču. Se kaj razmišlja o krepitvi te vrste vsebin?

Tudi sam pogrešam ta za gledalce zelo zanimivi del. Žal sam razlogov, da je tega manj, ne poznam. Bom pa preveril, zakaj je tako, in skupaj s sodelavci skušal najti možnost, da bi bilo tega čim več.

Božidar: Pozdravljeni, g. Kadunc. Pred dnevi sem zasledil, da TV SLO letos ne bo prenašala tekem Evropskega prvenstva v košarki, saj so pravice pridobili na eni od komercialnih televizij. Osebno se mi zdi to za nacionalno medijsko hišo velik minus. Kako vi gledate na to?

Ali je to velik minus ali ne, še nisem gotov. Kot pa mi je znano, so za pravice zahtevali za naše trenutne zmožnosti prevelik znesek denarja. Morda je vzrok, da se komercialnim televizijam kljub zasoljeni ceni izplača, da imajo manj omejitev pri oglaševanju, saj za nas veljajo strožja zakonska določila glede minutaže oglasov. Vsekakor mi je žal, da se je to zgodilo.

kuki: Lep pozdrav! Na RTV-ju se vedno poudarja, da je programska shema prilagojena vsem gledalcem, pa me zanima, če se bo z vami spremenil RTV-jev odnos do športnih prenosov, ki so trenutno porazni, predvajajo se po večini samo tretjerazredni dogodki, ni pa recimo hokeja, motošportov pa sploh ni.

Sam se ne bi upal dati tak poudarek. Že zelo dolgo RTV zaradi svojih omejenih zmožnosti ne more zagotoviti želenih programov za vse gledalce. Tako tudi ne moremo zagotoviti dragih atraktivnih dodobra skomercializiranih športnih tekmovanj. Objektivno ne zmoremo zadovoljiti želja po vseh športnih prenosih, ki si jih gledalci želijo videti. Poleg tega so gledalci postali zahtevnejši.

FThin: G. Kadunc, mene moti predvsem zelo pristransko poročanje vašega medija. T. i. "FakeNews" je bil razgaljen predvsem pred dvema letoma v "migrantski krizi". V čigavih rokah je pravzaprav RTV SLO? Ta propaganda je bila financirana od zunaj, zakaj to skrivate? Viri iz vaše hiše namreč to trditev potrjujejo!

Vesel bom, če mi, četudi anonimno, posredujete konkretne informacije za svoje razmišljanje. Dokler bom imel kaj besede, bo RTV SLO v rokah javnosti - družbe. Prav tako bom, če se pokaže, da bi bili v zavodu prisotni finančni ali kakršnikoli drugi interesi, ukrepal. Torej ničesar ne skrivamo, morda pa česa ne vemo.

JANEZ BLOND: Glede na to, da vas plačujemo državljani, bi pričakovali, da članke pišejo nepristranski novinarji, ne pa levo usmerjeni politiki. Zanima me, če se bo na tem področju kaj spremenilo. Hvala.

Politiki pri nas ne pišejo člankov. Če je slučajno kakšen novinar, ki je zašel v politiko, je za informativni program tako rekoč izgubljen. Novinarji so pri svojem delu, dokler delujejo znotraj postavljenih pravil in sprejete uredniške politike, samostojni. Upam, da imamo in bomo imeli tudi v bodoče novinarje, ki se jim ne da pripisati ne leve ne desne usmerjenosti.

Mirjana_202: Spoštovani, ali lahko javno zagotovite, da politika na noben način ne bo vplivala na vaše odločitve in da boste delo opravljali strokovno v interesu nas vseh. Ker kritik o političnem vplivu je veliko, ne nazadnje je Štakul pisal o tem, kako so nanj poskušali vplivati. Želimo profi novinarsko hišo, jo lahko zagotovite?

Gospod Štakul je tudi pisal, kako je ravnal on, da je zasedel položaj, ki ga sedaj zasedam sam. Če bom slučajno kdaj pisal spomine, ne bom o tem mogel zapisati kaj veliko, ker se s politiki, če verjamete ali ne, nisem srečeval.

ajvard: Pozdravljeni. Zakaj prisilni plačniki naročnine, poleg informativnih, kulturnih ... oddaj moramo financirati tudi povsem komercialne projekte s področja zabave? V kolikor bi na primer izvedli referendum med plačniki prispevka, jih bi bilo vsaj 3/4 za končanje zgodbe EMA/EUROSONG.

Ema ja ali Ema ne je konec koncev odločitev programskega sveta, ko sprejema vsakoletni Programsko poslovni načrt. In programski svet zastopa poslušalce in gledalce. Na osnovi podatkov o vložku in analizi gledanosti vam bom lahko povedal kaj več. Dvomim, torej tudi sem.

Zamudnik: Kakšen je Vaš pogled na to, da je - če izvzamemo cirkus z Evrosongom in EMO - ves glasbeni "prime time" na nacionalki namenjen narodnozabavni glasbi. Predvsem me zanima, kdo financira vse te jubilejne koncerte narodnozabavnih skupin.

Povedal sem že, da ne pričakujem, da bi se program oblikoval po mojih preferencah. In razumem vprašanje, odgovor pa je, da bom to vprašanje posredoval odgovornemu uredniku in direktorici TV-programov.

model: Ali zagovarjate, da bi moral/a v duhu enakopravnega odnosa RTV-ja do vseh verskih skupnosti kakšno versko oddajo voditi tudi musliman/ka, ne samo pripadnica RKC-ja?

Sam dajem poudarek usposobljenosti za vodenje oddaj. Ob tem pa seveda moramo upoštevati dokaj jasna določila, ki jih znotraj zavoda imamo in ki opredeljujejo nošnjo verskih simbolov.

Janez Majdič: Nimam vprašanj, želim le, da bi vam uspelo, kar ste si zastavili.

Kaj naj rečem, hvala.

CtrlDelete: Ja, nič g. Kadunc, jaz sem vam želel samo čestitati. Lp

Še enkrat hvala.

Marko1: Pozdravljeni, ena izmed največjih prednosti RTV SLO je razvejana dopisniška mreža. Kako v vidite vlogo domačih in tujih (radijskih in TV) dopisnikov? Se obetajo spremembe, krepitev mreže?

Žal krepiti tuja dopisništva verjetno ne bo mogoče. Morda v Aziji.

ARIADNA: Želimo kvalitetne filme in oddaje. Pohvale za mladinski oz. izobraževalni program.

Hvalo prenesem, ja, tudi sam bi rad imel še več kakovostnih filmov. Poleg njih pa še več slovenskih kratkih filmov.

Slap01: Digitalizacija video in film gradiv? Kako boste pospešili proces?

Ocenjujemo, da bi z zdajšnjim tempom digitalizacije lahko ohranili vse posnetke.

Krle: Pozdravljeni g. Kadunc. Koliko znaša vaša bruto plača?

Izračunali so mi bruto plačo, ki bo znesla 4.924,86 evra. Za delovno mesto je določen 60. plačni razred, kar znese 4.454,47 evra, pripada pa mi tudi dodatek za delovno dobo v višini 10,56 odstotka (470,39 evra). Seveda pa med tem časom ne bom prejemal pokojnine, tako da je neto učinek manjši od 1.500 evrov. Ampak, tako kot sem povedal, denar ni bilo moje osnovno vodilo za prijavo.

Janja: Pozdravljeni, menim, da ima RTV SLO veliko izjemno dobrih vsebin, ki pa po mojem opažanju ne najdejo poti do gledalcev, ki bi jih to zanimalo. Osebno velikokrat šele po predvajanju izvem za vsebino, ki bi si jo, če bi prej vedela zanjo, zagotovo ogledala. Kaj nameravate storiti, da bodo zainteresirani gledalci bolje seznanjeni z vsebinami, ki jih ponujate?

Se pridružujem mnenju, da bi zelo verjetno naredili več na informiranju o oddajah, ki bi si to zaslužile. Ker nam je v interesu, da bi bili gledalci zadovoljni, verjamem, da bomo za to ustrezno poskrbeli. Se pa že zdaj o oddajah dobijo osnovni podatki na spletnih straneh. Morda bi ravno prek novih možnosti informacijske tehnologije vzpostavili še boljši sistem obveščanja.

Vprašanje: Zanima me, kako lahko PRO PLUS (POP TV) zaračunava naročnino na tak način, da je prisilil kabelske operaterje in ponudnike internetnih storitev, da nam naročnikom zaradi njih zvišajo naročnine?! Kakšna je vloga nacionalnega medija pri tem?! Saj že plačujemo en RTV-prispevek! Če hoče biti POP TV plačljiva TV, naj pač ga zakodirajo in naj ga plačuje tisti, ki ga želi gledati, ne pa, da nam ga dobesedno vsilijo. Ker, če ga nočem plačevati, moram odpovedati vso programsko shemo?!

Na to lahko odgovorim samo v svojem imenu kot ekonomist. Proplus je s svojimi programi dosegel tako močan položaj na trgu, da operaterjem ni preostalo drugega kot privoliti v zahtevano plačilo. In ker vlada tudi na tem področju oligopolni položaj, so to, tako kot so predvideli vodilni ProPlusa, dokaj usklajeno prevalili na naročnike. Za nemonopolno delovanje so v državi pristojni drugi organi. RTV je bila lahko bolj kot ne le opazovalka. Dodatni denar pa bodo lahko usmerili v nakup zanimivih filmov in športnih oddaj, kar grozi, da jim bomo še teže sledili pri nakupu pravic ...

Peter: Pozdravljeni! Najprej čestitke za izvolitvijo. Zanima me par stvari, ki so vezane na filmsko umetnost. Dejstvo je, da na RTV prevladuje predvsem športni, informativni in razvedrilni program. Ali lahko pričakujemo obogaten kulturni program s poudarkom na filmski umetnosti? Primer HRT 3, ki odkupuje domače kratke filme, predvaja filmske klasike in kakovosten svetovni film. Bo RTV sodelovala tudi izven svoje hiše pri produkciji filmov in ostalih dogodkov, ki so tesno vezani in sorodni z RTV (na primer filmski festivali). Kakšen je načrt za lastno filmsko in serijsko produkcijo? Hvala za odgovore in želim vam mirno morje in uspešno vodenje RTV barke.

Že v svojem programu sem napovedal, da pričakujem, da bomo našli denar, da se bodo kvalitetne nadaljevanke vrnile na osrednje programe. Tu ni nobenega dvoma. Prav tako bomo ustrezno izvajali zakonsko obvezo za namenjanje 2 odstotkov prispevka za naročanje zunanje produkcije filmov, v skladu s programsko politiko uredništva. Že pred časom sem predlagal direktorici TV Slovenija, da bi imeli poseben termin, kjer bi predvajali slovenske filme različnih vsebin. Ravno danes sem prosil Slovenski filmski center, da mi posredujejo seznam v zadnjih petih letih sofinanciranih AV- in kratkih filmov. Potem bomo videli, kateri morda niso našli poti na naše zaslone. Seveda se pojavlja vprašanje kvalitete, ampak verjamem, da bi gledalci ob kakšnih začetnikih tudi oprostili, če filmi ne bi dosegli sicer pričakovane kvalitete pri recimo lastnih (dokumentarnih) ali tujih kratkih filmih. Morda bi s pogovorno oddajo predvajanje nadgradili s kritiko, tako da bi gledalci morda lahko presodili, zakaj morda ni visoke kvalitete ... Ampak končna odločitev in umestitev bo v rokah vodstva TV Slovenija. Ob soglasju programskega sveta, seveda. Problem pri prenosu osrednjih dogodkov s Festivala slovenskega filma vidim v tem, da mora biti za prenos prireditev gledljiva tudi za gledalce doma. Če bi nam to uspelo doseči, potem ne vidim razlogov, da ne bi mogli sodelovati.

Capodistriano: Spoštovani g. Kadunc, dogajajo se pritiski na regionalne centre. Primorski regionalni center je podvržen želji po strukturnih spremembah s strani vodstva, skrajna želja je celo združevanje uredništev dveh različnih medijev (TV-radio). S tem zmanjšujemo/ukinjamo moč posamičnega medija, jemljemo jim suverenost in medijsko avtonomnost. Si želite močni primorski medijski hiši (Radio Koper / TV Koper) ali jih dolgoročno vidite kot dopisništva?

Želim si programe regionalnih centrov, ki bi bili med poslušalci in gledalci široko sprejeti. Prav tako je moja želja, da bi čim več oddaj lahko našlo mesto v osrednjih programih. Če poslušalcev in gledalcev ne bomo navduševali dovolj, potem bomo imeli težave. Sam tudi menim, da povezovanje dveh klasičnih medijev in ob tem še novih, spletnih okolj (t. i. platform) ni nič slabega, če se pri tem upoštevajo specifike vsakega medija.

ZETAC: Zakaj ni na RTV več poljudnoznanstvenih prispevkov, več prispevkov, ki bi stimulirali mlade ljudi za tehnične in deficitarne poklice? Predvsem pa pogrešam več oddaj, ki bi imele namen ohranjati in krepiti našo narodno in kulturno zavest, ne pa obratno.

Ocenjujem, da je TV Slovenija v zadnjem času predvajala precej kvalitetnih dokumentarnih filmov. Tudi na radiu je vrsta oddaj, ki nas seznanjajo z dosežki naših znanstvenikov in znanostjo nasploh. Domnevam, da bi bilo to na TV-programu morda malo zahtevnejše, kajti gledalci pričakujejo več dogajanja na zaslonu. Mislim, da oddaj, ki bi slabile našo narodno in kulturno zavest, vendarle nimamo.

KO45: Glede na to, da MORAMO (vsiljeni) RTV-prispevek plačevati VSI državljani, pričakujemo tudi nepristransko poročanje! Zakaj tega ni?! In zakaj se dela dobro reklamo samo eni politični opciji, drugo pa se stalno samo diskreditira?

Mislim, da mi dopuščate, da se z vašimi trditvami ne strinjam. Gre pač za subjektivno presojo. In vašo spoštujem!

Leny: Kaj nameravate storiti, da nastopanje vaših novinarjev v informativnih oddajah ne bo več tako navijaško, kot je bil primer dvojca Bergant - Šurc v primeru ameriških volitev, ko sta Trumpa predstavljala kot poosebljenega hudiča, Clintonovo pa kot poosebljenega angela. Z izrazom skrajni desničar pa se označi vsakdo, ki ne razmišljata točno tako kot neoliberalna in leva politična opcija.

Lahko bi le ponovil zapisano pri prejšnjem vprašanju.

pk2068: Pozdravljeni. Nočem gledati ne poslušati RTV-vsebin. Zakaj moram potem prisilno plačevati RTV prispevek, čeravno vaših storitev ne uporabljam? Zakodirajte vaš program in ga dajte na voljo le tistim, ki bi prostovoljno bili vaši naročniki. Kot da bi moral plačati letno akontacijo za parkirišče okrog Bohinja samo zato, ker imam doma avto. In prosim, ne utemeljevati prisilne naročnine s tem, da je to v moje dobro. Ker ni. Že 2 leti ne gledam ali poslušam RTV-vsebin in mislim, da ni z mano prav nič narobe, informiran pa sem po zaslugi alternativnih medijev, morda celo bolj kot nekdo, ki ves dan preždi pred RTV-sprejemnikom. Lep pozdrav.

Javna RTV je pripoznana civilizacijska dobrina in nujno potrebna za resnično delovanje demokracije. Tudi vsebine na alternativnih medijih mora nekdo pripravljati. Prav zaradi dogajanja na alternativnih medijih se bo vloga javne RTV, seveda še kako prisotne v tem mediju, pokazala kot ključna za ločevanje verodostojnih, manj verodostojnih in celo "fake news".

semaino: Spoštovani g. Kadunc, iskrene čestitke in uspešno delo želim. Zanima me, ali boste imeli moč in hrabrost, da "obračunate" z "režimskimi uredniki", ki zlorabljajo Radio in Televizijo za svoja politična obračunavanja tako, da "utišajo" tematike, ki so pomembne za razvoj Slovenije. Kot je bil zadnji primer, ko so poslanci obravnavali odpravo administrativnih ovir, vendar je naša televizija popolnoma ignorirala to tematiko, namesto da bi jo dali na Tarčo v prihodnosti. In v kolikšni meri se boste trudili, da slišimo ljudi, ki kaj znajo ali ki trpijo, namesto tematik, ki jih že 25 let odpirajo "družbeno politični delavci" iz prejšnjega sistema na RTV? Hvala.

Če bom ocenil, da uredniki svoje funkcije ne opravljajo korektno, so na voljo tudi določeni mehanizmi. Seveda pa je tu še institucija varuha poslušalčevih in gledalčevih pravic, tako da bi se lahko izognili ekscesom. Seveda pa so lahko mnenja različna.

Mali vedež: Kako pa se spremenijo stvari, če vsi ladijski oficirji ostanejo na svojih mestih?

Kot več kot 45-letni jadralski kapitan vam lahko mirno zagotovim, da je ključen položaj kapitana. Ta, če je sposoben, tudi s posadko, ki morda pod drugim kapitanom ni bila dovolj uspešna, lahko zagotovi, da gre ladja v izbrano smer. Pri tem pa novi kapitan zagotovo tudi na novo razdeli naloge in odgovornosti med ladijske oficirje. Ter seveda vse skupaj nadzira! Upam, da sem bil jasen. Novi, morda še nepreizkušeni oficirji kljub novosti morda ne prispevajo k boljšemu rezultatu celote.

Janez: V medijih je bilo ob vaši izvolitvi moč prebrati, da v mandatu ne boste delali revolucije. Ali to pomeni da na RTV ne bo nobenih sprememb - se pravi, še naprej bo Marcel v Studio City reklamiral Mladino, športni program bo prenašal samo še skoke iz Planice in na RTV-ju boste še naprej dajali prednost kvantiteti zaposlenih pred kvaliteto programa!

Sem pristaš izrabe tudi kadrovskih kapacitet. To je naloga urednikov in vodij enot. Če se bo ugotovilo, da je kadra kjer koli preveč, vem, da je moč ukrepati in bomo.

Park: Zakaj cenzura, prirejanje novic in pristransko poročanje?

Mi lahko zaupate več podatkov, da bi vedel, na kaj se nanaša vaše vprašanje? Sicer pa mislim, da sem o subjektivnih ocenah že povedal svoje mnenje.

Fred: Primer zadnje oddaje Viktorji. Nacionalna RTV sklene (g. Galunič) z Večerom, da realizira oddajo. Večer vključi v oddajo humorista, ki v nastop vključi nepregledno serijo kletvic (Boris Kobal). Ko varuhinjo pravic (ga. Todorovski) vprašam - kako to (kletvice), mi ta pove (po poizvedovanju pri g. Galuniču), da je to domena Večera. Kaj boste sistemsko preventivno storili, da podizvajalec v bodoče ne bo na nacionalni RTV mogel kreirati oddaje po svoji presoji, mimo splošno veljavnih norm?

Tudi sam sem gledal to oddajo. Videl sem tudi poročilo odgovornega urednika. Glede na to, da je podpisal oddajo on, prevzema zanjo odgovornost. Ostalo so pojasnila, zakaj se je zgodilo, da je bila oddaja takšna, kot je bila. Glede na to, da v svojem odzivu našteva, kaj vse je šlo narobe in zakaj, verjamem, da se je on in njegovi sodelavci naučili dovolj, da se to ne ponovi.

Al. Ma.