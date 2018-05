Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ustava Republike Slovenije določa, da so pri volitvah v Državni zbor mandati v volilnih enotah deljeni na podlagi Droopovega količnika, na ravni države pa po d'Hondtovem sistemu. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač Volilni prag za vstop v parlament je štiriodstoten, kar pomeni, da imajo politične stranke lahko najmanj štiri poslance. Foto: BoBo Slovenijo sestavlja 8 volilnih enot, sestavljenih iz po 11 okrajev, ter volilni enoti madžarske (Lendava) in italijanske (Koper) narodne skupnosti. Foto: DVK V parlament je izvoljenih 90 poslancev. Foto: DZ/Barbara Žejavac Sorodne novice Je volilni sistem sploh skladen z ustavo? Mnenja pravnikov različna. Dodaj v

Kako deluje slovenski proporcionalni volilni sistem?

Vstopnica v parlament so štirje odstotki glasov

1. maj 2018 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Devetdeset poslancev je v slovenski hram demokracije voljenih po proporcionalnem volilnem sistemu, izjema sta poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki jih predstavniki manjšin volijo po večinskem volilnem sistemu.

Že ime volilnega sistema - proporcionalni ali sorazmerni - nam pove, da je njegovo bistvo takšna razdelitev glasov, da kar največ političnim opcijam omogoči pridobitev sedeže v državnem zboru (DZ). Pri proporcionalnem volilnem sistemu gre namreč v nič majhen delež glasov, saj so mandati razdeljeni tako, da so sorazmerni s podporo, ki jo posameznim strankam namenijo volivci.

V Evropi je proporcionalen sistem sicer zelo razširjen. Konkurenčna možnost razdelitve mandatov pa je večinski volilni sistem, pri katerem volivci odločajo bodisi z absolutno večino (več kot polovica vseh volilnih upravičencev) bodisi z relativno večino (več kot polovica tistih, ki so se udeležili volitev).

Osem volilnih enot z 11. okraji

Slovenija je razdeljena na osem volilnih enot in dve posebni enoti, v katerih izvolijo poslanca narodnih skupnosti. Enote imajo približno po 200.000 volivcev, enota italijanske narodne skupnosti okoli 2.500, madžarske pa 6.500 volivcev. Vsaka izmed osmih enot je sestavljena iz 11 volilnih okrajev in v državni zbor prispeva 11 poslancev. Volilni enoti narodnih skupnosti pa sta hkrati tudi volilni okrožji in vsaka v DZ prispeva enega poslanca. Skupaj je v DZ tako izvoljenih 90 poslancev.







Volilni prag pri štirih odstotkih

Čisti proporcionalni sistem razdeli vse glasove med vse politične stranke, ki nastopajo na volitvah. To pomeni, da bi stranka, ki je na volitvah osvojila 14 odstotkov glasov, morala dobiti tudi toliko odstotkov mandatov, kar pa realno skoraj ni mogoče, saj imajo parlamenti zelo redko zaokroženo število poslanskih sedežev (npr. 100 ali 200).

Vse stranke tudi ne morejo v parlament, saj je to za zakonodajno telo nepraktična in neizvedljiva rešitev. Veliko težav bi bilo namreč z uvrstitvijo strank, ki so na volitvah dosegle manj kot odstotek vseh glasov. Pri vseh državah, kjer uporabljajo proporcionalni volilni sistem, se je uveljavil t. i. popravljeni proporcionalni volilni sistem. Ta sistem vsebuje popravke iz večinskega volilnega sistema.

Značilnost popravljenega proporcionalnega volilnega sistema je volilni prag, saj tega čisti proporcionalni volilni sistem ne pozna. To pomeni, da mora stranka na volitvah dobiti določen odstotek glasov, da lahko vstopi v družbo parlamentarnih strank. V Sloveniji je prag 4-odstoten. Če te odstotke spremenimo v poslanske sedeže, ugotovimo, da ima stranka lahko v slovenskem parlamentu najmanj 4 poslance, ki pa že tvorijo poslansko skupino.

Načini proporcionalne delitve glasov

Pri proporcionalnem sistemu poznamo tri bistvene načine delitve glasov v volilnih okrajih in enotah. To so Harejev, Droopov in D'Hondtov sistem. V Sloveniji sta v uporabi drugi in tretji sistem.

Ustava Republike Slovenije namreč določa, da so pri volitvah v Državni zbor mandati v volilnih enotah deljeni na podlagi Droopovega količnika, na ravni države pa po d'Hondtovem sistemu.

Leta 1992 in 1996 uporabljen Harejev sistem

Harejev sistem je bil v Sloveniji za določevanje poslanskih mandatov strankam v uporabi na prvih dveh volitvah v državni zbor, in sicer leta 1992 in 1996. Imenuje se tudi sistem Harejeve kvote ali sistem enostavne kvote.

To kvoto dobimo tako, da število vseh glasov, ki so bili oddani v volilni enoti, delimo s številom kandidatov, ki naj bi bili izvoljeni v tej enoti. Zatem število glasov, ki jih je sprejela stranka, delimo s to kvoto. Dobljeni količnik je število mandatov zadevne stranke.

Slovenija uporablja Droopov sistem

Drugi je Droopov sistem, ki je v Sloveniji zamenjal Harejevega, ko se je s spremembo ustave spremenil volilni sistem. Uvajanje Droopovega sistema je bistveni "večinski" popravek slovenskega proporcionalnega sistema. Je zelo podoben Harejevemu sistemu, le da tu vsoto vseh glasov delimo s številom vseh poslanskih mandatov, ki naj bi bili v določeni enoti izvoljeni, plus ena.

S tem dodatkom pri imenovalcu se samodejno zmanjša proporcionalnost, saj imajo manjše stranke manj možnosti zaradi manjšega količnika. Če dodamo plus dva mandata, se sistem imenuje Imperiali, ki je še dodatno nastrojen proti proporcionalnosti.

D'Hondtov sistem

Seveda pa pri vsaki delitvi na koncu ostane nekaj nerazporejenih glasov, ker se deljenje s količniki po prejšnjih dveh sistemih po navadi ne izide na celo število. Ta težava se uredi tako, da se sistem delitve dopolni še z nekim drugim sistemom.

V Sloveniji je kot dopolnilo v uporabi d'Hondtov sistem ali sistem d'Hondtovega količnika. Ko se uporablja le d'Hondtov sistem, se najprej izračuna absolutno število glasov, ki jih je dobila lista. Kandidatne liste nato poravnamo v stolpce in te glasove delimo z ena. Lista z največjim povprečjem dobi poslanski mandat. Nato absolutne glasove list delimo z dva, tri ... dokler niso razdeljeni vsi mandati.

Razporejanje mandatov na "ostanke" glasov

Pred spremembo volilnega sistema se je upošteval le ostanek glasov, ki se je delil na nacionalnih listah. S spremembo pa so se začeli pri delitvi "ostankov" upoštevati vsi glasovi posamezne liste. Te so dobile toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi ga posamezne liste dobile na podlagi izračuna mandatov po D'Hondtovem sistemu, in številom mandatov, ki so jih dobile po veljavnem načinu delitve na ravni volilnih enot.

Mandati so se dodelili tistim listam v posamezni volilni enoti, ki so imele največje ostanke števila glasov v razmerju do količnika v posamezni volilni enoti. Če pa so bili v njej mandati že razdeljeni, se je mandat dodelil tisti listi v volilni enoti, v kateri je imela lista naslednji največji ostanek glasov.

