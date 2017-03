Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Osumljenci so se otrokom preko spletnih komunikacijskih orodij izdajali za vrstnike in jih potem z izsiljevanjem prisilili k spolni zlorabi. Foto: EPA VIDEO Kje prijaviti posnetke zl... Sorodne novice Spolna zloraba tudi v ameriški gimnastiki Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kam in kako lahko prijavite posnetke spolnih zlorab otrok

Pomembno je, da se starši z otroki pogovorijo o nevarnostih na spletu

8. marec 2017 ob 19:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob razkritju obsežne policijske preiskave v okviru katere so kriminalisti samo letos odkrili 25 otrok, ki so bili žrtve zlorab na spletu, smo preverili kje in kako lahko prijavite posnetke spolnih zlorab otrok.

Policisti so pri včerajšnjih hišnih preiskavah zasegli več kot tisoč elektronskih naprav, ki jih bodo preiskali. Kot je znano, je 17 ljudi osumljenih, da da so izdelovali in razširjali pornografsko gradivo po spletu, do njega pa so prišli tudi z izsiljevanjem deklet, starih od 10 do 17 let. Ali bodo osumljence kazensko ovadili, bo znano po preiskavi, ki lahko traja več mesecev.

Predsednika združenja ravnateljev Gregorja Pečana novica o zlorabi otrok pri nas ni presenetila, saj opozarja, da je to le vrh ledene gore. "Starši ne nadzorujejo kaj otrok počne na spletu, je nezaslišano, ampak žal se to dogaja," pravi Pečan in dodaja, da lahko šola v tovrstnih primerih samo opozarja in ozavešča.

Fotografija se na spletu lahko znajde na več načinov

Načinov, kako se fotografija ali video posnetek mladoletne osebe znajde na spletu je več pravi Andrej Motl iz projekta Spletno oko. "Eden od načinov je seksting, kjer gre za pošiljanje golih fotografij po telefonu; to je zelo pogosta dejavnost med najstniki," pravi Motl in dodaja, da je pomembno, da se starši pogovorijo z otroki o tem, kaj se lahko zgodi na spletu in z otroki vzpostavijo odnos zaupanja.

Če naletimo na posnetke spolne zlorabe otrok, lahko to anonimno prijavimo na spletni strani projekta Spletno oko, kjer označimo prijavo spolne zlorabe otrok, priložimo povezavo do sporne vsebine, ine spletne strani in čas, ko smo videli posnetek ali fotografija. Pri projektu Spletno oko so tako v desetih letih prejeli že več kot tisoč prijav, četrtino pa so jih predali policiji.

Motl ob tem svari, da je edini način s katerim se pred zlorabo fotografij zavarujemo, ta da jih ne delamo oziroma da jih ne pošiljamo niti svojim partnerjem. Če pa že pride do spolne zlorabe na spletu, pa Motl starše poziva, naj najstnika ne obsojajo, ampak mu pomagajo.

Tadeja Anžlovar, TV Slovenija