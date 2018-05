Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mladi v studiu sprašujejo kandidate parlamentarnih strank. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić VIDEO Pogovor mladih s kandidat... Dodaj v

Kandidati parlamentarnih strank mlade bolj prepričali, a še ostajajo neodločeni

Srečanje mladih s kandidati parlamentarnih strank

25. maj 2018 ob 06:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Devet mladih je za soočenje s kandidati parlamentarnih strank pripravilo nekoliko težja vprašanja, saj menijo, da je tudi teža odgovornosti teh strank večja.

Tjaša Lukšič, Tilen Erjavec, Ula Nikolaja Ratajec, Ajda Lah, Luka Kržišnik, Lev Pavlovski, Jure Skubic, Špela Terbovc in Nika Kopajnik so se tokrat v studiu pet soočili s kandidati parlamentarnih strank. Med pripravami so se temeljito poglobili v njihove programe, in kakor je bilo slišati v zakulisju, so nekateri dolgi tudi do 300 strani. Pred pogovorom so mladi zato upali predvsem na konkretne odgovore, zanimalo jih je, kako bodo kanidati izpeljali lepozveneče obljube in kje bodo zanje pridobili sredstva. Nekateri so priznali, da so tokrat pripravili težja vprašanja in da bodo skušali dobiti pojasnila za nekatere pretekle odločitve parlamentarnih strank. Sicer pa težkih vprašanj ni, če veš, o čem govoriš, je dejala Tjaša.

Zadovoljni, a ne še povsem odločeni

Nihče od devetih mladih izpraševalcev pred oddajo še ni bil dokončno odločen, koga bo volil. Po koncu pogovora so bili precej navdušeni nad odgovori kandidatov, saj so se jim po večini zdeli bolj prepričljivi od odgovorov kandidati neparlamentarnih strank, s katerimi so se srečali v torek. A tudi po koncu obeh krogov pogovorov s kandidati za poslance še vedno nihče od njih ni bil popolnoma prepričan, komu bo čez deset dni oddal svoj glas, večina se kljub temu odloča le še med dvema ali tremi strankami. Priznali pa so, da so osebni stiki z aktualnimi in morebitnimi prihodnjimi politiki nanje naredili močan vtis in bodo zagotovo vplivali tudi na njihov končno odločitev.

Na volitve po kakšno pravico več

Devetih mladih, ki sodelujejo v projektu Grem volit!, ni bilo treba spraševati, ali bodo volili, zato smo jih vprašali, zakaj bodo volili. Ker menijo, da pritoževanje nad politiko ni upravičeno, če se državljan niti ne prikaže na volitvah. Ker se zavedajo, da je to njihova dolžnost in pravica. Ker ne želijo, da druge generacije odločajo o njihovi prihodnosti. Ker je prav, da izrazijo svoje mnenje, četudi s prečrtanim volilnim lističem in ker morda s svojim glasom, kakšno malenkost tudi spremenijo. "Tudi če se gremo to, da se tako in tako nič ne spremeni, da niso politiki tisti, ki sprejemajo najpomembnejše odločitve, in niso oni tisti, ki se z milijardami igrajo, še vedno ima vsaka stranka "mini ukrepe", ki se poznajo v vsakdanjem življenju in ki jih bo sprejela. Tudi če se ti plača ne bo takoj povečala za 100 evrov, mogoče dobiš kakšno pravico več. Zato voliš tistega, ki bo naredil tiste "mini stvari"," je sklenil Luka.

Larisa Daugul