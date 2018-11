Kdo so zmagovalci in kdo poraženci prvega kroga lokalnih volitev?

Najstesneje bo v drugem krogu na Obali

19. november 2018 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V prvem krogu lokalnih volitev je bilo izvoljenih nekaj manj kot tri četrtine županov slovenskih občin, 156 izmed 212. Med mestnimi občinami je bilo največje presenečenje na Ptuju in v Kopru, kjer bodo novega župana ali županjo izvolili v drugem krogu lokalnih volitev.

V mestnih občinah je najbolj prepričljivo zmagal dozdajšnji župan Murske Sobote Aleksander Jevšek, ki je dobil skoraj 74 odstotkov glasov volivcev. Več kot 60 odstotkov glasov pa sta dobila tudi Gregor Macedoni (65,39 odstotka glasov) v Novem mestu in Zoran Janković v Ljubljani (60,65 odstotka glasov).

Ljubljanski župan je lahko zadovoljen tudi z izidom njegove liste v volitvah v mestni svet, saj je z nekaj več kot 42 odstotki prejetih glasov dobila 23 sedežev v 45-članskem mestnem svetu. 10 sedežev je dobil SDS, 4 pa Levica. Med ljubljanskimi mestnimi svetniki so še predstavniki SD-ja, NSi-ja, SAB-a, LMŠ-ja in SMC-ja. Mestnega svetnika pa je dobila tudi Lista kolesarjev in pešcev. Brez svojih predstavnikov sta ostala Desus in Zeleni Slovenije.

Tesen boj v drugem krogu čaka kamniškega podžupana in podpredsednika LMŠ-ja Igorja Žavbija, ki je vodil kamniško občino po odhodu Marjana Šarca. Njegov protikandidat Matej Slapar (NSi) je prejel 29,56 odstotka glasov, Igor Žavbi pa 28,96 odstotka. Precej tesen izid je bil tudi v Domžalah, kjer se bosta v drugem krogu pomerila Toni Dragar in Metod Marčun.

V občini Log-Dragomer ostaja župan "puščavski lisjak" motorist Miran Stanovnik, medtem pa košarkarju Dušanu Hauptmanu v Litiji ni uspelo, tam ostaja župan Franci Rokavec. Na Vrhniki, kjer je tekma za županski stolček potekala brez trenutnega župana, pa se bosta za izvolitev v drugem krogu potegovala Daniel Cukjati in Peter Gabrovšek.

Slab izid župana Fištravca

V Mariboru, kjer se je za županski položaj potegovalo kar 18 kandidatov, je bilo skoraj sedemdeset odstotkov vseh glasov namenjenih Aleksandru Arsenoviču (dobil je 38,2 odstotka glasov) in nekdanjemu županu Francu Kanglerju (31,4 odstotka glasov).

Aktualni župan Andrej Fištravec pa se je poslovil s skromnimi osmimi odstotki in pol podpore. Slabši izid je na volitvah v mariborski mestni svet dosegla njegova lista, ki je prejela 5,83 odstotka glasov in bo imela tako kot mariborska Lista kolesarjev in peščev in SDS le 3 mestne svetnike. Največ mariborskih mestnih svetnikov bosta imeli lista zmagovalca prvega kroga Arsenoviča (11 svetnikov), 10 svetnikov pa Kanglerjeva lista.

Poleg Mariboru, kot je poročal Radio Slovenija, se drugi krog županskih volitev obeta tudi v Miklavžu na Dravskem polju, kjer se bosta pomerila Egon Repnik in Damir Pekič, v Rušah pa Urška Repolusk in Tomi Prosnik. Še naprej pa bodo županovali v Dupleku Mitja Horvat, v Lenartu Janez Kramberger, v Šentilju Štefan Žvab in v občini Hoče Slivnica Marko Soršak.

Gajškova presenetila na Ptuju

Zmagovalka prvega kroga županskih volitev na Ptuju je Nuška Gajšek (SD), z njo pa se je v drugi uvrstil nekdanji župan Štefan Čelan. Drugi krog bo potreben tudi v Ormožu, nov mandat pa si je v Slovenski Bistrici zagotovil Ivan Žagar. V Destrniku se na župansko mesto vrača Franc Pukšič. V Ljutomeru bo v drugem krogu boj Karba proti Karba, in sicer se bosta pomerila novinar Dejan Karba in aktualna županja Olga Karba.

Stara nova župana Celja in Velenja

V Savinjski in Šaleški dolini so volitve v mestnih občinah Celje in Velenje minile brez večjih presenečenj. Bojan Šrot in Bojan Kontič sta v Celju in Velenju županski položaj osvojila že v prvem krogu. Šrot je bil za župana Celja izvoljen že šestič. Prav tako je njegova lista osvojila največ mandatov v mestnem svetu.

Podobno kot Šrot je v Velenju prepričljivo zmagal stari župan Bojan Kontič, ki je dobil skoraj 60 odstotkov glasov. Stranka SD pa je v tamkajšnjem mestnem svetu dobila 17 svetnikov izmed 33.

Drugi krog županskih volitev bo potreben v Vitanju, Braslovčah, v Gornjem Gradu in Slovenskih Konjicah, kjer je več glasov kot dolgoletni župan Miran Gorinšek (SLS) dobil njegov protikandidat Darko Ratajc (SD).

Drugi krog le v Slovenj Gradcu

Med 12 koroškimi občinami so bili dosedanji župani izvoljeni v 11 občinah, pri čemer v štirih od teh dosedanji župani niso imeli protikandidatov. Drugi krog volitev bo samo v Mestni občini Slovenj Gradec, kjer se bosta pomerila Tilen Klugler in dosedanji župan Andrej Čas.

Občino Vuzenica bo tudi prihodnja štiri leta vodil Franjo Golob, ki tako začenja tretji mandat. Občino Radlje ob Dravi bo peti zaporedni mandat vodil Alan Bukovnik, še enega začenja v Občini Prevalje Matic Tasič. Občino Mežica bo tudi prihodnja štiri leta vodil Dušan Krebel, ki prav tako na tokratnih volitvah ni imel protikandidata.

V Črni na Koroškem je svoj tretji mandat prepričljivo dobila Romana Lesjak. V Dravogradu je slavila dolgoletna županja Marijana Cigala. Na Muti je zmagal Mirko Vošner, v Mislinji pa dosedanji župan Bojan Borovnik. Zmago je v prvem krogu slavil tudi doslej najstarejši slovenski župan, 77-letni Anton Kovše, ki bo že sedmi mandat na čelu Občine Podvelka. Prepričljivo pa je zmagal tudi dosedanji župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen.

Izenačena Gorenjska

Na Gorenjskem bo v številnih občinah potreben drugi krog. V Kranju se bosta v drugem krogu za župana pomerila Matjaž Rakovec in Zoran Stevanovič. V Tržiču sedanji župan Borut Sajovic in nekdanji župan Pavel Rupar. V Škofji Loki pa se bosta pomerila oba sedanja podžupana Tine Radinja in Robert Strah. Drugi krog bo tudi v Bohinju, med Jožetom Sodjo in Bojanom Travnom ter na Jesenicah med aktualnim županom Tomažem Mencingerjem in novinarjem Blažem Račičem. V Žireh in Cerkljah ostajata sedanja župana Janez Žakelj in Franc Čebulj, ki začenja že svoj sedmi županski mandat.

Prepričljiva zmaga Macedonija

V Novem mestu, kjer je po neuradnih podatkih na nedeljskih županskih volitvah s 65,39 odstotka glasov zmagal dozdajšnji župan Gregor Macedoni, je občutno boljši izid kot na lokalnih volitvah leta 2014 dosegla njegova lista. Lista Gregorja Macedonija, ki je imela v zadnjem mandatu tri svetniške sedeže, jih bo imela v novem mandatu deset.

Veliko presenečenje v Ribnici

V Kočevju, kjer se je za mesto župana potegovalo pet kandidatov, je s 70 odstotki glasov zmagal aktualni župan Vladimir Prebilič. Do enega največjih presenečenj na letošnjih lokalnih volitvah pa je prišlo v Ribnici, kjer je 32-letni Samo Pogorelc močno porazil dosedanjega župana Jožeta Levstka (SDS). Pogorelc je namreč dobil skoraj tri četrtine glasov. Vendar novi ribniški župan ni najmlajši novi župan. Dve leti mlajši je novi župan Svete Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa. V drugi krog volitev pa se je v Lendavi uvrstil komaj 28-letni Dejan Süč.

V Metliki je po vseh preštetih glasovnicah župan postal Darko Zevnik (SD), ki ga je podprlo 63,3 odstotka volivcev. Porazil je nekdanjo županjo in generalno sekretarko Rdečega križa Renato Brunskole. V Črnomlju bodo volivci o novem županu odločili na drugem krogu lokalnih volitev. Pomerila se bosta Andrej Kavšek, ki so mu volivci po vseh preštetih glasovnicah namenili 44,2 odstotka glasov, in Maja Kocjan, zanjo je glasovalo 24,9 odstotka volivcev. Za las pa je iz drugega kroga izpadla dosedanja županja Črnomlja Mojca Čemas Stjepanovič, ki je na volitvah nastopila kot skupna kandidatka DeSUS-a in SD-ja. Zanjo je glasovalo 23,9 odstotka volivcev.

Drugi krog tudi v Novi Gorici

Drugi krog volitev bo potreben tudi v mestni občini Nova Gorica, kjer najbolje kaže sedanjemu županu Mateju Arčonu, ki naj bi ga podprlo okoli 37,5 odstotka volivcev. V drugem krogu se bo, kot kaže, pomeril z neodvisnim kandidatom Klemnom Miklavičem, ki je prejel nekaj manj kot 26 odstotkov volivcev.

V Komnu je skoraj 62 odstotkov dobil Erik Modic, ki mu je nekdanji kohezijski minister Marko Bandelli poslal javno elektronsko sporočilo s sporno vsebino, zaradi česar je Bandelli pozneje odstopil.

Občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica bodo tudi v prihodnjem mandatu vodili sedanji župani. Postojnskemu županu Igorju Marentiču so volivke in volivci zaupali drugi mandat, ilirskobistriškemu županu Emilu Rojcu tretjega, pivškemu županu Robertu Smrdelju pa kar šesti mandat.

Najtesneje je bilo v Izoli

V koprski mestni občini sta se po preštetih 99,96 odstotka glasovnic v drugi krog županskih volitev uvrstila dosedanji župan Boris Popovič (KJN) s 44,6 odstotka podpore in Aleš Bržan (LAB) s 30,5 odstotka glasov. Na tretje mesto se je s 6,4-odstotno podporo uvrstil Gašpar Gašpar Mišič (Gašpar Gašpar Mišič in skupina volivcev). V istrskih občinah je sicer le ankaranska sinoči dobila župana, in sicer to ostaja Gregor Strmčnik. Najtesneje je v Izoli, kjer je največ glasov prejel Evgenij Komljanec (18,08 odstotka), vendar le 27 več od drugouvrščenega Danila Markočiča in 33 več od tretjeuvrščenega Alekseja Skoka.

Poslanci niso prepričali volivcev

Za županski položaj so se potegovali tudi nekateri poslanci DZ-ja, čeprav se županska in poslanska funkcija izključujeta. Vendar so bili vsi po vrsti bolj kot ne neuspešni. Teoretične možnosti za izvolitev v drugem krogu ima le vodja poslancev SMC-ja Igor Zorčič v Brežicah, ki je dobil 28,14 odstotka glasov. Dolgoletnemu županu Brežic Ivanu Molanu, občino vodi že 13 let, pa se je zmaga v prvem krogu izmuznila le za las, saj je prejel 49,77 odstotka glasov.

Anže Logar (SDS) je v Ljubljani izgubil proti Zoranu Jankoviću. Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) je osvojila četrto mesto v Mariboru. Bojan Podkrajšek (SDS) je v Slovenskih Konjicah dobil najmanj glasov izmed treh županskih kandidatov (25,64). Marjan Pojbič pa se je z 39,8 odstotka glasov skoraj uvrstil v drugi krog, ki pa ge ne bo, saj je njegov protikandidat Štefan Žvab prejel 51 odstotkov glasov.

G. C.