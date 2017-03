Kolesarji in motoristi - vozite previdno! Vozniki - ne spreglejte jih!

Začetek motoristične sezone

13. marec 2017 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S toplejšimi dnevi se na cestah pojavlja vedno več kolesarjev in tudi prvi motoristi, s tem pa je potrebna dodatna previdnost na cesti, saj število poškodovanih spomladi močno poskoči.

Vodja urgentnega kirurškega bloka v ljubljanskem kliničnem centru (UKC) Anže Kristan je na novinarski konferenci pojasnil, da se število poškodovanih motoristov in kolesarjev v prometnih nesrečah sicer zmanjšuje, je pa med njimi več žrtev.

Kristan je povedal, da na urgenci že več let opažajo, da se število obravnav kolesarjev v marcu v primerjavi s februarjem poveča več kot za enkrat. V februarju lani so namreč obravnavali nekaj čez 50 poškodovanih, v marcu pa več kot 100. Trend naraščanja poškodovanih doseže svoj vrh junija, lani jih je bilo nekaj manj kot 400.

Število vseh obravnavanih poškodb kolesarjev na ljubljanski urgenci je bilo lani 2629, leto prej pa 2761. V letošnjem letu so do sedaj obravnavali 104 poškodovane kolesarje.

Število obravnavanih motoristov se v pomladnih mesecih prav tako več kot za enkrat poveča v primerjavi z zimskim časom. V poletnih mesecih pa se njihovo število giblje okoli 100. Lani jih je bilo največ julija, in sicer 117. V celem letu pa malo manj kot 700, kar je nekoliko manj kot leto prej, ko jih je bilo 729.

Poškodbe teh udeležencev v prometu so hude

Poškodbe, ki nastajajo pri motoristih in kolesarjih, so večinoma izjemno hude in zajemajo več organov, je izpostavil Kristan. Ob tem je opozoril, da veliko motoristov in tudi kolesarjev umre na kraju nesreče.

Poslovni direktor Kirurške klinike UKC Ljubljana Matjaž Tavčar je pojasnil, da število poškodovanih motoristov in kolesarjev predstavlja le pet odstotkov vseh poškodovanih, ki jih obravnava kirurški blok. Ob tem pa prispevajo h 14 odstotkom izgube kirurške klinike. "Kar pomeni, da z motoristi zaradi sistema financiranja poškodb preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije naredijo 1,1 milijon evrov presežka odhodkov nad prihodki," je zatrdil Tavčar.

Kolesarji v mestih ne upoštevajo pravil

Kot je poudaril Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, policija ugotavlja, da kolesarji še posebej v mestnih središčih ne upoštevajo prometnih predpisov. Med drugim ne upoštevajo varnostne razdalje ter vozijo agresivno in v nepravilni smeri vožnje. Z vsem tem spravljajo sebe in druge v nevarnost. Zato je pozval, naj spoštujejo cestne pravila in uporabljajo čelado ter tako za svojo varnost največ naredijo sami.

Leskovar je tudi izpostavil, da motoristi povzročijo prometno nesrečo predvsem, ker ne poznajo svojega motornega kolesa in precenijo svoje zmožnosti. Ob tem je motoristom svetoval, naj preden gredo na cesto, pregledajo svoje motorno vozilo, pomembna pa je varnostna oprema, saj vse to lahko zmanjša posledice prometne nesreče.

Na cestah je sicer še vedno veliko peska in udarnih jam, zato naj vsi udeleženci v prometu, še posebej pa motoristi in kolesarji, prilagodijo vožnjo svojim sposobnostim in stanju na cesti, je še poudaril Leskovar.

T. H.