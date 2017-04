Komisija bo predlagala prisilno privedbo Weissensteinerja

13. april 2017 ob 08:48,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 14:35

Nekdanji vodja nabave v UKC-ju Maribor Peter Weissensteiner znova ni pričal pred komisijo DZ-ja, ki preiskuje nakupe žilnih opornic. Predsednica komisije Jelka Godec bo zanj predlagala prisilno privedbo.

Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic so pričali le direktorica podjetja za medicinsko opremo Thomy F. E. Mojca Goričan ter Miran Lotrič in Tomi Davidović z izolske izpostave uprave za pomorstvo.

Goričanova je pojasnila, da se je podjetje Thomy F. E. leta 2012 prijavilo na dva sklopa javnega razpisa za dobavo žilnih opornic Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana. Podjetje je bilo izbrano na tretjem sklopu, ne pa tudi na šestem, čeprav je po njenih besedah na obeh sklopih dalo najcenejšo ponudbo. Na vodstvo UKC Ljubljana so zato naslovili pritožbo, a brez uspeha, saj je vodstvo zavoda naročilo v šestem sklopu preklicalo zaradi strokovnih napak.

Goričanova je pojasnila, da so že pred umikom razpisa iz govoric, ki so krožile po UKC-ju Ljubljana, izvedeli, da na šestem sklopu naj ne bi bili izbrani. Predsednica komisije Godčeva je želela slišati podrobnejšo razlago v zvezi s tem. Na prošnjo Goričanove so sejo v tem delu za javnost zaprli.

V nadaljevanju je pojasnila, da imajo kot dobavitelji stike z medicinskim in nabavnim osebjem v bolnišnicah, občasno se tudi odločajo za donacije ali sponzorstva neposredno bolnišnicam. Zatrdila je, da nikoli niso dobili osebne prošnje zdravnika za donacijo ali sponzorstvo.

Uprava sporočila napačne podatke o lastništvu

Godčeva je na seji spomnila, da je preiskovalna komisija že pred časom upravo za pomorstvo zaprosila za podatke o morebitnem lastništvu plovil pri 12 osebah. Podatke so pripravili v izolski izpostavi in pri tem naredili napako. Komisiji so namreč sporočili, da sta nekdanji vodja katetrskega laboratorija UKC-ja Ljubljana Darko Zorman in nekdanji zdravstveni minister Borut Miklavčič solastnika plovila. Naknadno se je izkazalo, da je lastnik plovila le Zorman.

Weissensteiner, ki mu grozi prisilna privedba pred komisijo, pa se je znašel tudi v zgodbi o sporni pogodbi s hrvaškimi anesteziologi, ki jo je UKC Maribor sklenil v začetku leta 2016 z Inštitutom za raziskave v medicini. Zaradi pogodbe so kriminalisti kazensko ovadili takratnega direktorja UKC-ja Maribor Gregorja Pivca, Weissensteinerja kot njegovega pomočnika za nabavo in Miho Pogačnika z inštituta.

