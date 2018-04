Končno število organizatorjev kampanje o 2. tiru: 32

Enako število kot na prvem referendumu

20. april 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za organizacijo referendumske kampanje pred ponovljenim glasovanjem o zakonu o drugem tiru se je do roka prijavilo 30 organizatorjev, dodatno sta DVK o sodelovanju obvestila še dva. Kampanja bo imela torej spet 32 organizatorjev.

Na ministrstvu za javno upravo so pojasnili, da prepozno obvestilo Državne volilne komisije organizatorju samo po sebi ne preprečuje aktivnega sodelovanja v referendumski kampanji, je pa v skladu z zakonodajo to opredeljeno kot prekršek, za katerega je predpisana denarna globa.

V kampanjo se je sicer vključila večina tistih, ki so sodelovali že lani, med vidnejšimi organizatorji pa bo manjkala vlada. Bodo pa poleg pobudnika referenduma Vilija Kovačiča sodelovale vse parlamentarne stranke. Izjema je koalicijski DeSUS.

Organizatorji referendumske kampanje o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača–Koper so:

1. Miha Jazbinšek

2. Glas za otroke in družine

3. Naprej Slovenija

4. Stranka enakopravnih dežel

5. Stranka Alenke Bratušek

6. Socialni demokrati

7. Stranka modernega centra

8. Vili Kovačič

9. Slovenska nacionalna strank

10. Nova Slovenija - krščanski demokrati

11. Strokovna skupina Jože Duhovnik

12. Politična stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

13. Nova ljudska stranka Slovenije

14. Solidarnost, za pravično družbo

15. Krajevna skupnost Črni Kal

16. Levica

17. Piratska stranka Slovenije

18. DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture

19. Društvo za usposabljanje državljanov Sloga

20. Gibanje Zedinjena Slovenija

21. Civilna iniciativa Resnična resničnost

22. Politična stranka Novi Socialdemokrati

23. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti - Luka Koper

24. Mestna občina Koper

25. Luka Koper

26. 2TDK, družba za razvoj projekta

27. Gospodarska zbornica Slovenije

28. Stranka Sloga

29. Slovenska demokratska stranka

30. Gašpar Gašpar Mišič

31. Damir Josipovič

32. Slovenske železnice

A. S.