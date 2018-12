Koper: Vse pritožbe zavrnjene. Bržan ostaja župan.

Popovič pred sejo komisije optimističen

6. december 2018

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 23:23

Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Občinska volilna komisija je v celoti zavrnila tako ugovor Borisa Popoviča kot ugovor Aleša Bržana, kar pomeni, da je izid volitev nespremenjen in novoizvoljeni župan Kopra ostaja Aleš Bržan, je po seji povedal predsednik komisije Miloš Šenčur.

V Kopru je več ur potekala seja volilne komisije, ki je odločala o ugovorih na potek in izid volitev za župana. Seja je bila zaprta za javnost, udeležili so se je lahko lahko predstavniki oz. oba kandidata Boris Popovič in Aleš Bržan. Po seji je predsednik občinske volilne komisije povedal, da so v celoti zavrnili ugovore obeh kandidatov. Število glasov se je sicer spremenilo, a izid ostaja nespremenjen, zato Aleš Bržan ostaja župan Kopra.

Ugovore vložila oba kandidata

Kot je znano, je Boris Popovič trdil, da nekaterim volivcem ni bilo omogočeno glasovanje na domu in da so bile nekatere glasovnice izločene kot neveljavne, čeprav naj bi bila volja volivca jasno izražena. Aleš Bržan pa je v ugovoru opozoril na neskladje med zapisniki in volilnimi imeniki. Koprska občinska volilna komisija je zasedala več ur.

Domneve nepravilnosti so se nanašale na 16 volišč

Predsednik OVK-ja Miloš Senčur je ob robu seje pojasnil, da komisija preverja utemeljenost navedb. Domnevne nepravilnosti se nanašajo na 16 volišč, za zdaj pa napak pri štetju niso zaznali. Senčur je malo po 20. uri stopil pred novinarje in pojasnil, da odločitev komisije še ni znana, saj OVK še preverja utemeljenost navedb, "in ko bo prišla do konca, bo tudi lahko sprejela odločitev, ki bo nedvoumna".

OVK še ni zaznal napak

Navedbe o domnevnih nepravilnostih so se nanašale na 16 različnih volišč. Ponekod je šlo za domneve, da je volilni odbor napačno prešteval tako prejete kot oddane glasovnice, zato je moral OVK v sodelovanju s predsednikom volilnega odbora ponovno prešteti vpisane v volilni imenik, tiste, ki so glasovali, ter število glasov in glasovnic, ki jih je prejel posamezni kandidat.

Popovič je pred sejo občinske volilne komisije, ki se je v uvodnem delu tudi sam udeležuje, medijem povedal, da pričakuje, da bo OVK ugodil njegovemu ugovoru. Popovičev odvetnik Franci Matoz pa je dodal: "Pričakujemo, da se vse glasovnice še enkrat preštejejo, preverijo, da bo vsak dvom odpravljen." Če bo komisija zavrnila ugovor, bodo o nadaljnjih korakih razmislili po tem, ko bo OVK svojo odločitev obrazložil. Sicer pa je Matoz dodal, da ne gre za nezaupanje v delo volilnih odborov, ampak za verjetnost, da glede na število vseh glasovnic in na tesen izid pride do napak, "in zato je bolje odpraviti vsak dvom".

Bržana ni bilo na seji

Seje OVK-ja sta se udeležila zaupnika Aleša Bržana, ne pa tudi sam Bržan. Ta je sicer medijem v kratki izjavi izrazil prepričanje, da bo OVK odločil skladno z zakoni in sprejel odločitev, "kot mora biti". "Kar se mene tiče, so volitve zaključene in upam, da so vsi razumeli, da je volilna kampanja šla že mimo in da je čas, da se vse skupaj malo umiri," je dodal. Čeprav sam ni seznanjen z vsebino Popovičevega ugovora, razen prek medijev, Bržan meni, da ponovnega štetja ne bo: "Mislim, da je ponovno štetje mogoče sicer samo na podlagi izrednih razmer v skladu z zakonom in da te razmere niso bile izpolnjene."

Kdo so njeni člani?

Komisiji predseduje Miloš Senčur, ki je sicer predavatelj na novogoriški Fakulteti za državne in evropske študije. Po rodu je iz Kočevja in je tudi vodja strokovne službe Združenja mestnih občin, ki ima sedež v občinski stavbi na Verdijevi ulici, poroča Tjaša Škamperle iz Radia Koper

Tomaž Bele nekdanji predsednik koprskega nogometnega kluba, Breda Bajec je vrsto let zaposlena na koprski občini in velja za odlično poznavalko delovanja občinskega sveta in volilnih opravil. Marko Vidnjevič je šest let svetovalec koprskega župana, njegova zaposlitev v občini pa je vezana na zaupanje oz. mandat Popoviča.

Čeprav so torej vsi člani in tudi nekateri namestniki na neki način povezani s koprsko občino in aktualnim županom, pri njihovem imenovanju pred letom dni nihče od občinskih svetnikov, tudi tistih iz vrst opozicije, ni bil proti. Državna volilna komisija meni, da je bila komisija imenovana v skladu z zakonom, in posebej opozarja, da sama nima pristojnosti nadzora nad njenim delom, saj je komisija neodvisen volilni organ.

Služba vlade za lokalno samoupravo je pred leti pripravila mnenje, da imenovanje člana volilne komisije, ki je hkrati zaposlen v občinski upravi, ni v neskladju z zakonom. Vendar tudi dodala, da se lahko pojavi dvom o nepristranskosti v primerih morebitnih pritožb zaradi domnevnih kršitev volilnih opravil na dan glasovanja ali nepravilnosti na voliščih. Ravno to se zdaj dogaja v Kopru, kjer lahko tudi po četrtkovi odločitvi, še naprej pričakujemo uporabo vseh pravnih sredstev.

