Andrej Šavko Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

V Kopru ponovitev zgodbe izpred 16 let

Kolumna Andreja Šavka

3. december 2018 ob 19:16

Koper - MMC RTV SLO

V Kopru se je ponovila zgodba izpred 16 let, ko so volivci izbrali spremembo. Boris Popovič je takrat prepričal s karizmo in s politiko neobremenjenega novinca.

V naslednjih letih je njegova podpora le še rasla, tudi zaradi vidnih sprememb in razvoja v občini. Vse dokler ni njegov stil vodenja postal preveč oblastniški in ni dopuščal nobene možnosti sodelovanja. Ali z mano ali proti meni.

Aleš Bržan na drugi strani prav gotovo ni prepričal s karizmo. Težko bi sploh rekli, da je zmagal, saj so bile nedeljske volitve bolj referendum o Borisu Popoviču. Bržan napoveduje, da bo drugačen župan. Deluje umirjeno, na trenutke precej mlačno. Zelo slabo bi bilo, če bi Koper zaradi neodločnosti župana začel zaostajati v razvoju. Mesto je po volitvah močno razdeljeno in zato bo vsaka poteza še toliko bolj na preizkušnji. Zdaj je nujno treba umiriti strasti in župan ima pri tem glavno vlogo. Vsakršna maščevalnost, h kateri bi ga lahko morda kdo napeljeval, bi bila povsem odveč in za občino škodljiva.

Tudi v Novi Gorici je prišlo do spremembe, a v nasprotju s Koprom je tam ekipa gotovo bolj uigrana, z jasno vizijo razvoja. Tudi mesto samo ni tako razdeljeno, predvolilne debate so bile mirne in konstruktivne.

Lokalne volitve bi morale biti, pa naj zveni še tako klišejsko, praznik demokracije. V resnici so vse prej kot to. Volitve, kakršne koli, zadnja leta prinašajo veliko nervoze, delitve na vaše in naše, zlivanje gnojnice na anonimnih forumih in družbenih omrežjih. K temu veliko prispevamo ali bolje prispevajo različni mediji. Tudi taki, ki v resnici to sploh niso. Objave intervjujev in slik zgolj enih kandidatov, voditelji, ki bolj kot vsebino iščejo gladiatorski spopad, ali celo šov brez voditelja, v katerem se kandidata prerekata brez repa in glave.

Vse to smo videli med tokratnimi lokalnimi volitvami, ki bodo v zgodovino zapisane tudi po tem, da so na površje spet priplavali že odpisani kandidati in da so tokratne volitve zaradi neprimerne komunikacije celo odnesle ministra. Tega je pri nas sila enostavno zamenjati. Župana pač ne. Ta navadno ostaja na položaju kljub težkim kritikam ali celo obsodbam na sodišču. Zato je edina možnost za zamenjavo oblasti udeležba na volitvah. In prav ta je bila letos ključ do sprememb.

Andrej Šavko, Radio Koper

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.