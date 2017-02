Lani umrlo več pešcev, črna statistika tudi zaradi lastne nepazljivosti

Vse več nesreč v naseljih

6. februar 2017 ob 13:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Delež umrlih pešcev, najranljivejše skupine v cestnem prometu, je bil lani za 38 odstotkov večji kot leto prej. Med smrtnimi žrtvami med pešci izstopajo starejši, stari nad 64 let.

Za povečevanje njihove varnosti bodo ta teden skrbeli s preventivno akcijo Bodi viden – bodi previden, zato bodo policija ter mestna in občinska redarstva okrepili nadzor in več pozornosti namenili spremljanju ravnanja voznikov in pešcev.

Podatki kažejo, da je bil med vsemi smrtnimi žrtvami prometnih nesreč v letu 2016 delež mrtvih pešcev 17-odstoten. Število hudo telesno poškodovanih pešcev se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za osem odstotkov, s 124 na 134 poškodovanih.

Na slovenskih cestah je leta 2015 umrlo 16 pešcev, lani pa 22, od tega kar pet na avtocestah, so pojasnili na agenciji za varnost prometa.

Črna statistika zaradi lastne nepazljivosti

Kot enega od glavnih vzrokov za prometne nesreče z najhujšimi posledicami lani agencija za varnost prometa navaja nepravilnost pešcev pri prečkanju ceste (10 mrtvih in 32 hudo telesno poškodovanih) , zato v preventivni akciji pešce opozarjajo predvsem na uporabo prometnih površin, namenjenih njim.

Statistika kaže, da so zaradi neprilagojene hitrosti voznikov lani umrli štirje pešci, 11 je bilo huje poškodovanih. Voznike zato pozivajo, naj bodo na pešce pozorni in naj jim odstopijo prednost.

Med smrtnimi žrtvami med pešci izstopajo starejši, stari nad 64 let. Lani jih je umrlo deset, huje telesno poškodovanih je bilo 56. Za večjo vidnost in varnost pešcev je torej treba opozoriti na nujno uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene za hojo pešcev, poudarjajo na agenciji.

ZaskrbljujSkrb vzbujajoče je tudi število prometnih nesreč, povzročenih zaradi uživanja alkoholnih pijač, teh so lani pešci povzročili 23 – pri petih je bila ugotovljena visoka stopnja alkohola v krvi.

