Lastnica Časarjevega zemljiškega dolga je ... Časarjeva žena

Dolg vpisan na hišo v Portorožu in počitniško hišico v Prekmurju

13. februar 2017 ob 20:20

Koper - MMC RTV SLO

Že od začetka sodnih procesov proti nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper Robertu Časarju se zastavlja vprašanje, kdo je imetnik petmilijonskega zemljiškega dolga, ki ga je Časar vpisal na svoje nepremičnine v Portorožu in Lendavskih goricah, da bi se, kot kaže, izognil rubežu in tako rešil svoje premoženje. Kdo je torej Časarju posodil pet milijonov evrov in dolg zavaroval z zemljiškim pismom? Razkrivamo, da je to kar Časarjeva žena.

Za manever, s katerim je Robert Časar poskušal rešiti svoje nepremičnine pred upniki, je bilo treba samo sesti za domačo mizo. Časarjeva žena Ksenija Sedmak Časar je bila zraven že pri izmikanju sodni pošti, s katero je sodišče Časarju poskušalo vročiti obsodilno sodbo, in begu v Dominikansko republiko, leta 2010 pa sta Časarjeva, kot kaže, skupaj naštudirala še, kako se zavarovati pred rubežem. Zakaj leta 2010? Takrat je revizija Časarjevih spornih poslov ugotovila oškodovanje Luke, pred nekdanjim predsednikom uprave je bila grozeča prihodnost. Institut zemljiškega dolga - zemljiškega pisma se je ponujal kot dobro varovalo za premoženje.

Od kod ženi pet milijonov evrov?

Časar v njem prikazuje, da ima do posojilodajalke Sedmak Časarjeve pet milijonov evrov dolga, ta pa je zavarovan z zemljiškim dolgom na Časarjevi hiši v Portorožu in počitniški hišici v Lendavskih goricah. Posel med zakoncema bi že finančno težko držal vodo, saj se vsiljuje vprašanje, od kod Sedmak Časarjevi pet milijonov evrov, ki naj bi jih posodila možu. Preden je odšla za njim v Dominikansko republiko, je bila namreč uradnica na Komunali Koper.

Sodba pravnomočna, sodišče hoče, da se lastnik pisma razkrije

Časarjevima bi morda še uspelo zemljiško pismo za vedno spraviti v sef in skriti premoženje, a verjetno nista računala na spremembo zakonodaje in na pravnomočno sodbo, s katero morata Časar in nekdanji poslovnež Marjan Mikuž zaradi spornih luških poslov z zemljišči na Orleški gmajni, Luki plačati 2,3 milijona evrov. Prav zaradi te izvršbe je piransko sodišče jeseni lani pozvalo imetnika zemljiškega pisma, naj se razkrije, in rok se je iztekel pred nekaj dnevi, zato se je morala Časarjeva žena - imetnica zemljiškega pisma - odzvati na oklic. Na piranskem sodišču imena lastnika pisma ne razkrivajo, prav tako ga ne razkriva Časarjev odvetnik Danijel Planinšec. "Dolg obstaja, torej ne drži, da gre za fiktivni dolg," je za TV Slovenija povedal Planinšec.

Sodišče je imetnika zemljiškega dolga prvič pozvalo k razkritju že predlani, ko je država od Časarja terjala 86 tisoč evrov podkupnine, ki jo je prejel od Mikuža. A sodišče je oklic kmalu ustavilo, ker je vrhovno sodišče sodbo glede podkupnine razveljavilo. Časar je bil sicer za jemanje podkupnine pred kratkim spet obsojen. Zemljiški dolg na Časarjevih nepremičninah pa poskuša sodno izbrisati Luka, saj so povsem prepričani, da gre za navidezni dolg z namenom izigravanja in oškodovanja upnikov. V odvetniški pisarni Senica, ki v tem primeru zastopa Luko, naših informacij, da je lastnica Časarjevega dolga prav njegova žena, niso ne potrdili ne zanikali.

Eugenija Carl, TV Slovenija