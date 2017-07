Letni dodatek letos, prvič po petih letih varčevanja, vsem upokojencem

ZPIZ bo zanj namenil 115 milijonov evrov

30. julij 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Upokojenci bodo zadnji dan v juliju poleg pokojnin prejeli tudi letni dodatek. Letos bodo do letnega dodatka upravičeni vsi upokojenci izplačani dodatek pa bo znašal od 90 do 400 evrov.

Med upravičenci, ki jih je letos približno 118.000 več kot lani, je približno 588.000 upokojencev in približno 16.500 invalidov, pojasnjuje Marjetka Medved Mrvar iz službe za nakazovanje pokojnin Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Dodatek bo izplačan v petih različnih višinah glede na višino pokojnine. Najvišji bo šel v roke tistim s pokojnino do 430 evrov, najnižji pa tistim, katerih pokojnina je višja od 760 evrov.

Prejemnikom invalidskega nadomestila bodo nakazali dodatek v razponu od 90 do 200 evrov. Najvišjega bodo dobili tisti z nadomestilom do 630 evrov, najnižjega pa tisti z nadomestilom nad 760 evrov.

Upoštevane tudi pokojnine iz tujine

Zpiz kot pokojnino šteje osebno in del vdovske pokojnine skupaj oziroma družinsko pokojnino po prvem in drugem roditelju skupaj. Letos pa bodo upoštevali tudi pokojnino iz tujine. Višino dodatka v takšnem primeru so določili glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega in tujega sistema. Upokojencev, ki prejemajo pokojnino iz tujine je približno 120 tisoč, pokojnina iz tujine pa v povprečju znaša 360 evrov.

Tistim, ki bodo dokazilo o višini tuje pokojnine poslali do 30. septembra, bo dodatek izplačan do konca leta. Tistim, ki ne bodo poslali dokazila do 30. septembra, bo dodatek izplačan v višini 90 evrov. Zavod bo namreč domneval, da je vsota njihovih pokojnin višja od 760 evrov, je pojasnila Medved Mrvarjeva.

Konec varčevanja pri letnem dodatku

Letos bodo letni dodatek prejei, prvič po uvedbi varčevalnih ukrepov, vsi upokojenci. V pravico do letnega dodatka je v začetku leta 2012 posegel zakon o interventnih ukrepih, ki je določil, da se dodatek tega leta ne bo uskladil. Ostrejše omejitve pa je prinesel zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati maja 2012 in dodatek omejil na tiste s pokojnino do 622 evrov.

Zgornjo mejo so nekoliko zvišali šele proračunski dokumenti za leto 2015, po katerih so se med upravičence uvrstili tudi prejemniki s pokojnino do 750 evrov. Po zadnji noveli zakona o izvrševanju proračunov pa so do dodatka znova upravičeni vsi upokojenci ne glede na višino njihove pokojnine.

L. L.