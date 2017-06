Zakaj upokojenci ne smejo delati?

Marsikateri upokojenec si še želi delati, a je Slovenija verjetno edina država v Evropi, kjer "prepovedujemo in kaznujemo delo upokojenca, ki želi delati in ki je sposoben", opozarjajo upokojenci.

Kako zagotoviti vzdržnost pokojninskega sistema in omogočiti ustrezno finančno varnost ter kakovost življenja vsem generacijam, ob upoštevanju demografskih, ekonomskih, socialnih in okoljskih dejavnikov? To je bilo osrednje vprašanje konference, na kateri so upokojenci razpravljali, v katero smer je treba iti.

"Čeprav smo že upokojenci, bi si še vedno želeli delati," pravita upokojenca Pengov iz Domžal in Milan Vehovec. "Mi v Sloveniji smo morda edina država v Evropi, ki prepovedujemo in kaznujemo delo upokojenca, ki želi delati in ki je sposoben," pravi prvi. "Mi nismo samo upokojenca obglavili, zavrgli smo ogromno znanja in izkušenj, ki jih ne more prenesti na mlajše rodove," pa je dodal drugi.

Dajatvam se ne izogibamo, zatrjujeta. "Tisti del prispevkov, ki ga skozi dohodnino in DDV plačujemo ... nekaj (naj gre) cesarju kot DDV, dohodnina pa bi morala soditi izključno v demografski sklad, ki naj bo dodaten vir za to, kar upokojenci največ potrebujemo."

Profesor Igor Masten se z idejo, da bi upokojenci lahko delali, strinja. "Če je ta trenutek, privlačnost delovnih mest za upokojence prenizka, ga je treba stimulirati z določenimi davčnimi ugodnostmi."

Kako se izogniti stroškom vzdrževanja (pre)velikih hiš?

Številni upokojenci imajo visoke stroške zaradi vzdrževanja velikih hiš. Tudi Kocbek: "Osebno sem že začel razmišljati o tem, da se bom poskusil v poznejšem obdobju preseliti skupaj s kolegi, s katerimi smo že veliko preživeli skupaj, v eno hišo, da jo bomo lažje vzdrževali, tiste svoje prihranke pa izkoristili za to, da si bomo nekaj privoščili."

Ob koncu pa upokojenci, ki si želijo hitrih ukrepov, še poudarjajo: "Ne moremo se samo naslanjati na politiko, kaj bo ona rekla. Tu se moramo vprašati, kaj smo mi sami voljni storiti za svoje boljše življenje."

