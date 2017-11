"Maister prepoznal zgodovinsko priložnost za slovenski narod"

Državni praznik Rudolfa Maistra

22. november 2017 ob 17:21

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rudolf Maister se je kot poveljnik ene izmed enot avstro-ogrskih oboroženih sil močno zavedal usodnosti trenutka in prepoznal priložnost za slovenski narod, je ob prazniku povedala obrambna ministrica Andreja Katič.

Dan Rudolfa Maistra praznujemo 23. novembra, ki je od leta 2005 državni praznik, a ni dela prost dan. Rudolf Maister - Vojanov se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku, umrl je leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopan pa je v Mariboru. V Velenju je potekala osrednja slovesnost, ki se je je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.

Katičeva: Oblast vzeti v svoje roke

Slavnostna govornica, obrambna ministrica Andreja Katič, je dejala, da se je Maister zavedal, da je bil interes našega naroda, da ima svoje ozemlje in da je treba vzeti vojaško oblast v slovenske roke. "Da pa pri tem ne gre preveč računati na ponižnost poražene velesile. Pa tudi ne na pomoč držav, zmagovalk prve svetovne vojne," je dodala ministrica.

Po njenih besedah je Maister novembra 1918 na sestanku z visokimi nemškimi častniki mariborskih vojaških enot prevzel poveljstvo nad Mariborom in vso Južno Štajersko ter ju podredil oblasti Narodnega sveta za Štajersko. Katičeva je dejala, da je to bila tvegana, a skrbno premišljena odločitev pogumnega domoljuba za dobro prihodnosti in za to, da naš etični prostor ostane slovenski.

Novembra leta 1918 je Maister ustanovil slovensko vojsko s približno 4.000 vojaki in 200 častniki, vojsko, ki se je prvič v slovenski zgodovini bojevala predvsem in izključno za interese svojega naroda.

Katičeva tudi meni, da je vsako obdobje namreč lahko ključno za prihodnost. Tudi zdajšnje, ko je videti, da so velike bitke že za nami in ko nas državne meje ne razdvajajo tako kot nekoč. "Ko imamo svoj enakopraven glas in vpliv na odločanje v vseh najpomembnejših mednarodnih organizacijah. Za isto mizo z drugimi, večinoma večjimi državami. Še vedno pa ne smemo pozabiti, da je treba imeti pred očmi predvsem interes naše domovine," je dodala ministrica.

Poudarila je, da so po samostojni in suvereni državi hrepenele generacije pred nami. Zanjo so se borile generacije pred nami, in to je bila dolga pot. Od idej o zedinjeni Sloveniji iz sredine 19. stoletja do zgodovinskega boja generala Maistra in njegovih borcev pa do slovenskega narodnoosvobodilnega partizanskega boja.

Ministrica tudi meni, da življenje prinaša s seboj številna bremena, tudi generalu Maistru z njimi ni bilo prizaneseno. Vendar je kljub temu znova in znova ravnal pogumno, zrelo in odločno.

Dodala je še, da je Maister zgled tudi za mlade, ki odhajajo po znanje v svet. "Kot je odhajal tudi on, da bi oborožen s širino izkušenj pomagal domovini, ko ga je ta najbolj potrebovala," je še dejala Katičeva.

Al. Ma.