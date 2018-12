Maribor: Fištravec tik pred odhodom na občini zaposlil osem ljudi

Novi župan Saša Arsenovič zadeve ne želi komentirati

4. december 2018 ob 19:32

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Le dan pred drugim krogom županskih volitev v Mariboru, 1. decembra, so na mariborski občini za nedoločen čas zaposlili osem ljudi. Proti prav takšnemu početju je Andrej Fištravec protestiral, ko je sam prevzemal županski stolček.

Zaposlitev štirih novih mestnih redarjev je zaradi kadrovske stiske mogoče razumeti, a v oči bode zaposlitev štirih ljudi iz kabineta odhajajočega župana Andreja Fištravca. Ti so na občino prišli v času njegovega županovanja, od zdaj pa bodo delali na manj izpostavljenih delovnih mestih.

Zakaj je Fištravec, potem ko je že izgubil volitve, podpisal vse te sklepe, ne vemo, saj pred kamero ni želel. Z občine so poslali le pisne odgovore in pojasnili, da so bile zaposlitve za nedoločen čas v kadrovskem načrtu.

Zanimive so predvsem zaposlitve štirih ljudi iz Fištravčevega kabineta. Trem so službo za nedoločen čas omogočili na podlagi izjeme, ki jo dopušča zakon o delovnih razmerjih in ko javna objava ni potrebna. Četrta je bila izbrana na podlagi razpisa. Spomnimo, da je bilo podobno leta 2013, preden je Fištravec formalno prevzel županovanje. Takratna direktorica občinske uprave Milica Simonič Steiner je namreč zaposlila sedem izbrancev, Fištravec pa je zahteval, da se do njegovega prihoda na občino vzdržijo kadrovskih odločitev.

"Na ta način kršijo tudi določene dele delovne zakonodaje in kršijo poziv protikorupcijske komisije, ki je povedala, da bo posebej budno pazila na klientelistična zaposlovanja na Mestni občini Maribor," je Fištravec dejal za medije 5. aprila 2013, ko je sam prevzemal mariborski županski stolček.

V primerljivem položaju se je zdaj znašel novi župan Saša Arsenovič, ki pa zadnjih Fištravčevih potez ne želi komentirati.

VIDEO Na mariborski občini nove zaposlitve

G. K., Janez Krušič Sterguljc, TV Slovenija