Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! MIlojka Kolar Celarc po maratonski izredni seji ostaja na položaju. Foto: Državni zbor/Barbara Žejavac Sorodne novice Na račun ministrice tako iz opozicije kot koalicije številne kritike Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ministrica Kolar Celarc ostaja na položaju

Očitki opozicije, pa tudi koalicije

14. september 2017 ob 06:55,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 07:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je kljub kritikam v koalicijskih vrstah prestala glasovanje o interpelaciji, ki jo je podprlo 23 poslancev, proti razrešitvi ministrice pa je glasovalo 42 poslancev.

Glasovanja, ki je potekalo ponoči (po 15 urah in pol razprave) se je udeležilo 69 poslancev. Premier Miro Cerar, ki je ministrico prišel podpret kljub pozni uri, je po glasovanju zavrnil namige o predvolilnih potezah in zatrdil, da sta koalicijski partnerici s svojimi glasovi podprli ministrico in njeno delo. Po njegovi oceni je bistveno, da so podprli ministričino delo, ki je v korist javnega zdravstva in "v korist projektov, ki smo si jih zadali, da izboljšamo stanje v javnem zdravstvu, za zdravstveno osebje in bolnike".

Premier je ob tem opozoril, da gre že za sedmo interpelacijo, ki jo je vložil SDS, še eno je podprl, vse pa so bile neuspešne. "To veliko pove samo po sebi," je prepričan Cerar.

Zdravje "vrednota, ki se dotika nas vseh"

Ministrica je v sklepni besedi razprave o interpelaciji ocenila, da je razprava pokazala, da je zdravje "tista vrednota, ki se pravzaprav dotika nas vseh". Ob tem je poudarila, da je večina v Sloveniji z zdravstveno oskrbo zadovoljna in le redko razočarana. Poslancem je dejala še, da bo tudi v prihodnje potrebovala njihovo podporo pri sprejemanju zakonskih predlogov, med katerimi je posebej izpostavila zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. "Slovensko zdravstvo mora ostati dostopno, pravično in solidarno," je poudarila.

Po koncu seje je še dodala, da izid glasovanja pomeni podporo njeni politiki na področju zdravstvenega varstva in tudi celotni strategiji do leta 2025. "Dejansko kaže, da sem dokazala, koliko je bilo v teh treh letih že narejenega in kaj nas čaka v prihodnjih dneh," je dejala. Ob tem je spomnila, da bo DZ prihodnji teden obravnaval predlog interventnega zakona ter noveli zakonov o pacientovih pravicah in zdravstveni dejavnosti. V nadaljevanju pa bosta sledila še zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter verjetno tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. "Oboje imamo že pripravljeno in čaka še na zaključno uskladitev z ministrstvom za finance," je zatrdila.

Za interpelacijo glasoval tudi Veber

Interpelacijo so poleg poslancev SDS, ki so jo predlagali, podprli tudi poslanci NSi-ja in poslanec koalicijske SD-ja Janko Veber. Poslanci opozicijske Levice so bili, kot so napovedali že v razpravi, pri glasovanju vzdržani ali odsotni. V DeSUS-su so sicer pred tem pojasnili, da njihovi glasovi ne bodo v podporo ministrici, pač pa premierju Miru Cerarju, v SD-ju pa so izpostavili, da bodo glasovi proti interpelaciji glasovi proti politiki SDS-a, ne pa v podporo Kolar Celarčevi.

Ministrica ni prejela glasov podpore niti vseh prisotnih poslancev SMC-ja: Mitja Horvat je bil pri glasovanju vzdržan, Marko Ferluga, ki je bil med razpravo sicer prisoten, pa kvoruma pri glasovanju ni prijavil. Prav tako pri glasovanju niso bili enotni v DeSUS-u, proti interpelaciji je glasovalo šest njihovih poslancev, Ivan Hršak je bil vzdržan, nekaj poslancev pa je bilo odsotnih, med njimi Tomaž Gantar, ki je kot ministričin kritik sicer interpelacijo podpiral.

V SDS-u, ki je vložil interpelacijo, so ji med drugim očitali, da ne obvladuje položaja v zdravstvu, da so rezultati programa skrajševanje čakalnih dob popolnoma drugačni, kot jih na ministrstvu želijo prikazati. Ministrica jim je odgovarila, da tudi razmere v tujini niso tako idealne, kot jih poskušajo prikazati nekateri poslanci.

K. T.