Ministrica podaljšala rok za dogovor o minimalni plači do srede

Bo sklenjen dogovor med socialnimi partnerji?

23. januar 2018 ob 16:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je rok za dogovor o višini dviga minimalne plače podaljšala do srede. Do zdaj sindikati in delodajalci pri zbliževanju stališč niso bili uspešni.

Kopač Mrakova je napovedala, da bo morebiten dogovor spoštovala. Če ga stranema ne bo uspelo doseči, pa bo nadaljevala s svojim, ki predlaga 4,7-odstotni dvig minimalne plače, s čimer se ne strinjajo niti sindikati niti delodajalci. Ti bi plačo dvignili za 1,7 odstotka, kolikor je lani znašala inflacija, sindikati pa za 6,2 odstotka.

Spomnimo, da so se na petkovi seji Ekonomsko-socialnega sveta nato dogovorili, da bodo poskušali sindikati in delodajalci do torka oblikovati skupen dogovor o višini dviga. Soglasja glede dviga na seji namreč niso dosegli.

Po zakonu o minimalni plači višino minimalne plače za posamezno leto določi resorni minister po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. Višina mora biti v uradnem listu objavljena do konca januarja posameznega leta, v tem primeru do tega petka, velja pa za delo za polni delovni čas od 1. januarja.

Na vprašanje, ali glede na dozdajšnjo razpravo verjame v možnost dogovora med sindikati in delodajalci, je Kopač Mrakova v petek odgovorila, da ostaja optimistka.

G. K.